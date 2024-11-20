تنفيذ أعمال رصف في منطقة الربط بالجيزة (صور)

شهدت منطقة الربط خطوة جديدة نحو تطوير البنية التحتية، حيث بدأت أعمال رصف مطلع ومنزل الطريق الدائري في نقطة التقاء المحور الجديد الذي يربط بين بولاق وناهيا وكرداسة.

يأتي هذا المشروع ضمن سلسلة من المشروعات العملاقة التي تهدف إلى تسهيل حركة المرور وتحقيق نقلة نوعية في شبكة الطرق بالمنطقة.

أهداف المشروع

ويساهم هذا المشروع بشكل كبير في تسهيل حركة المرور بين المناطق المختلفة، وتقليل الازدحام المروري الذي يعاني منه المواطنون، ويمثل هذا المشروع حلقة وصل مهمة بين المناطق المختلفة، مما يساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والاجتماعية.

كما يساهم هذا المشروع في تحقيق التنمية المستدامة للمنطقة، من خلال توفير بنية تحتية متطورة تلبي احتياجات المواطنين.



ويعد هذا المشروع جزءًا لا يتجزأ من المشروع الأكبر وهو محور بولاق - ناهيا - كرداسة، الذي يهدف إلى ربط هذه المناطق ببعضها البعض وبقية المحافظة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

الآثار الإيجابية للمشروع

يساهم المشروع في توفير الوقت والجهد على المواطنين، حيث يمكنهم التنقل بسهولة ويسر بين المناطق المختلفة، يساهم المشروع أيضا في تنشيط الحركة الاقتصادية في المنطقة، من خلال تسهيل حركة البضائع والخدمات، وتحسين البيئة، من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الازدحام المرور.

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