"روس كوسموس" تعتزم تأجير الأقمار الصناعية لجهات مدنية بأسعار مخفضة

اتفقت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية وشركة الإيجار والنقل الحكومية على التعاون في مجال تطوير المشاريع الرامية إلى زيادة عدد الأقمار الصناعية.

روس كوسموس تعتزم تأجير الأقمار الصناعية لجهات مدنية

كما اتفقت على تطوير الخدمات الرقمية باستخدام التقنيات الفضائية.

وتم توقيع اتفاقية بهذا الشأن بينهما على هامش معرض "قطاع النقل في روسيا". واتفق الجانبان كذلك على التعاون في تحقيق برنامج لتأجير الأجهزة الفضائية بأسعار منخفضة.

وقال مصدر في شركة الإيجار والنقل إن مثل هذا البرنامج يسمح بزيادة حجم الاستثمارات بفضل استقطاب أموال غير حكومية وتسريع عملية تشكيل مجموعات الأقمار الصناعية المدنية وجعل الخدمات الرقمية الفضائية متاحة للمواطنين.

يذكر أن المشروع الوطني "مجموعات الأقمار الصناعية" الذي تعمل الآن "روس كوسموس" على تطويره يقضي باستقطاب حجم ملموس من الأموال غير الحكومية من جانب الشركات الخاصة.

وقال مدير عام "روس كوسموس": "مع تبني القانون الفيدرالي بشأن الشراكة الحكومية الخاصة وقانون الاستثمارات ظهر لدينا أساس قانوني لمثل هذه الخطوات. أما مع ظهور شركة الإيجار والنقل فتوفرت إمكانيات لإبرام الصفقات.

أهداف المشروع الوطني الجديد في مجال الفضاء

وقال مدير عام شركة الإيجار والنقل الحكومية يفغيني ديتريخ إن "شركتنا تنخرط دائما في حل المشاكل ذات الأهمية على مستوى الدولة. ويسرنا أن نقدم لـ"روس كوسموس" كفاءاتنا من أجل تحقيق أهداف المشروع الوطني الجديد في مجال الفضاء".

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