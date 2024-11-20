الأربعاء 20 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حالة الطقس غدا الخميس 21-11-2024 في محافظة الفيوم

قناطر اللاهون بالفيوم،
قناطر اللاهون بالفيوم، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس على محافظة الفيوم غدا الخميس، حيث يسود المحافظة طقس معتدل الحرارة نهارا، بارد ليلا، ومن المتوقع أن تسجل اليوم درجات الحرارة 26 درجة نهارا، 13 درجة ليلا.

نصائح مهمة تحمى طفلك من تقلبات الطقس 

تتسبب تقلبات الطقس خلال هذه الفترة، الي إصابة الأطفال وحديثي الولادة بالعديد من الأمراض، ويطلق أطباء الأطفال  بعض النصائح التى تحمى الأطفال من تقلبات الطقس وأدوار البرد المتكررة، منها:  

1-عدم إلباس الطفل ملابس ثقيلة أو ملابس خفيفة هذه الفترة.

2-المواظبة على إعطاء الطفل ملعقة أو اثنتين عسل نحل مع عصير الليمون.

3-تقديم الماء والسوائل للطفل باستمرار.

4-تقديم الفاكهة المتنوعة للصغار خاصة الغنية بفيتامين سي، مثل البرتقال والرمان والجوافة والبلح.

5-إعطاء الطفل الجرعة الوقائية من فيتامين د يوميا والجرعة الوقائية من فيتامين أ كل 6 أشهر.

6-إعطاء تطعيم الإنفلونزا الموسمية للصغار بدءا من اهتمامهم 6 أشهر.

7-تطعيم الإنفلونزا الموسمية لكل الأطفال ليس له علاقة بحساسية أكل أو شرب أو بيض.

8-الاهتمام بعلاج الحساسية عند الأطفال.

9-لا يجوز إعطاء المضاد الحيوي للطفل بدون استشارة طبية خاصة في أدوار البرد الفيروسية.

10-ممنوع موسوعات الشعب وبخاخات الكورتيزون فى علاج أدوار البرد بدون تشخيص الطفل أنه مصاب بحساسية الأنف أو الصدر.

11-ممنوع مدرسة أو تمارين والأطفال مصابين بالعدوى وعندهم سخونية وكحة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا علي عموم الجمهورية

ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة غدا في القاهرة الكبرى والوجه البحري  26 درجة مئوية

والسواحل الشمالية  26 درجة مئوية

شمال الصعيد  27 درجة مئوية

جنوب الصعيد  29 درجة مئوية

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس 21 - 11 -2024

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 20 - 11 - 2024

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الطقس حالة الطقس الطقس غدا الطقس خلال الأسبوع الطقس اليوم درجات الحرارة هيئة الأرصاد الجوية

مواد متعلقة

مهرجان الفيوم السينمائي يكشف عن لجان تحكيم وجوائز الدورة الأولى

تكلفتها 36 مليون، محافظ الفيوم يفتتح محطة رفع مياه الصرف الصحي بدفنو

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس 21 - 11 -2024

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 20 - 11 - 2024

الأكثر قراءة

4280 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب اليوم الأربعاء (آخر تحديث)

مدبولي يكشف تطورات جديدة في مراجعة بعثة صندوق النقد

انخفاض البطاطس والبصل، أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء في سوق العبور

غلق حضانة دار الرحاب بالغربية وإنهاء عمل صاحبة واقعة الاعتداء على الطفلة

انتهاء أزمة كهربا مع نادي الزمالك بعد سداد باقي الغرامة

مدبولي: مشروع مرتقب للربط الكهربائي مع إيطاليا بعد اليونان والسعودية

أبرزها تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء وقانون المسئولية الطبية، 6 قرارات عاجلة لمجلس الوزراء

ماذا لو امتنع الزمالك عن إرسال لاعبيه إلى المنتخب؟.. تعرف على العقوبات

منوعات

المزيد

حريق هائل يلتهم مصنعا للنسيج في المغرب

بأنفاسها الأخيرة، طفلة تكشف عن هوية مغتصبها وقاتلها بالأرجنتين

العلماء الروس يرصدون 8 توهجات شمسية قوية تسببت في خلل بشبكات الاتصالات

فتاة تشبه الكائن الفضائي تثير آلام العالم، الأطباء أكدوا وفاتها والقدر وهب لها الحياة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأرز الأبيض اليوم الأربعاء بالسوق المحلي

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء في البورصات العالمية

انخفاض البطاطس والبصل، أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء في سوق العبور

أسعار الألومنيوم، السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

بدون هزيمة.. أرقام منتخب مصر في تصفيات أمم إفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

السبع الشداد، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 48 من سورة يوسف

عبد الفتاح العواري: السلام هو القاعدة الأساسية في الإسلام

رئيس جامعة الأزهر: الرسالات السماوية جاءت لتصون النفس البشرية وتعصم حرمتها

المزيد
الجريدة الرسمية