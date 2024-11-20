جامعة الفيوم تنظم ندوة عن التغيرات المناخية وطرق التكيف معها

قال الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، إن كلية الزراعة نظمت اليوم الأربعاء ندوة، بالتعاون مع مركز النيل للإعلام، حول التغيرات المناخية بعنوان "تحديات وآليات التكيف"، والقي نائب رئيس جامعة الفيوم، الدكتور عرفة صبري محاضرة حول قضية التغيرات المناخية بوصفها ظاهرة عالمية، تنذر بمخاطر كبيرة على العالم أجمع، ما يتطلب بشكل عاجل تضافر الجهود للحد من تفاقم تأثيراتها التي تطول الإنسان والبيئة المحيطة به وما يعيش عليها من كائنات حية.

محاضرة حول التغيرات المناخية الاسباب والنتائج

وتناول نائب رئيس جامعة الفيوم، المفهوم العلمي التغيرات المناخية باعتبارها اختلالًا في التوازن البيئي وارتفاع درجات الحرارة وسرعة الرياح وغزارة الأمطار أو نقصانها وارتفاع الرطوبة وتغير خصائص الكرة الأرضية نتيجة زيادة نسبة ثاني أوكسيد الكربون، كما عدد أسباب التغيرات المناخية، ومنها أسباب طبيعية كالبراكين والبقع الشمسية والعواصف الترابية والأشعة الكونية، وأسباب أخرى بشرية كقطع الأشجار ومخلفات المصانع التي تستخدم الوقود الأحفوري والتلوث البيئي.

كيفية التكيف علي التغيرات المناخية

وعرض نائب رئيس جامعة الفيوم، مخاطر التغيرات المناخية التي تتمثل في ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق وذوبان الجليد وانتشار المستنقعات الملوثة، والتأثير السلبي على الثروة الحيوانية والسمكية وإنتاجية المحاصيل ما يسبب أزمة عالمية في نقص الغذاء، وشدد على أهمية قياس البصمة الكربونية للأفراد ومعرفة مدى تاثيرهم السلبي على البيئة.

ولفت إلي أنه التكيف علي التغيرات المناخية، بجب إنشاء محطات رصد جوي بيئي، واستخدام طرق ري حديثة وإعادة استخدام وتدوير مياه الصرف والتوسع في الطاقة المتجددة.

دور كلية الزراعة في التكيف علي التغيرات المناخية

فيما قال عميد كلية الزراعة الدكتورجمال محمود، إن الكلية معنية بإجراء البحوث التطبيقية والبينية للوقوف على الطرق العلمية السليمة لمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية وتأثيرها على إنتاجية الحاصلات الزراعية لا سميا المحاصيل الضرورية كالقمح وكذلك الثروة الحيوانية مشيرًا إلى أهمية وعي طلاب الجامعة بهذه القضية وتوعية زملائهم وأسرهم بمخاطرها وضرورة الالتزام بالسلوكيات السليمة تجاه البيئة، مشيدًا بجهود الدولة المصرية في هذا الشأن.

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