أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 258 بجريدة الوقائع المصرية

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 258، الصادر في 20 نوفمبر 2024، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وقرارات وزارة الصحة والسكان، ووزارة النقل، وهيئة الرقابة على الصادرات ومحافظة الدقهلية.

وجاءت أبرز القرارات كالتالي:

-قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 148 لسنة 2024، بشأن استبدال المادة الخامسة من القرار الوزارى رقم 228 لسنة 2020، المادة الخامسة: "يكون لكل مجلس تصديرى هيئة مكتب تشكل من رئيس ووكيلين وأمين للصندوق، وينتخب المجلس هيئة المكتب فى أول كل دور انعقاد. حيث تم تشكيل المجالس التصديرية.

-قرار وزارة الصحة والسكان رقم 439 لسنة 2024، بشأن إعادة تشكيل اللجنة الدائمة لدراسة الطلبات المقدمة لإنشاء المنشآت الطبية وتحديد اختصاصاتها.

-قرار وزارة النقل الهيئة العامة لميناء الإسكندرية رقم 1609 لسنة 2024، بشأن تحصيل مقابل نظافة مقداره خمسة عشر جنيهًا) شامل ضريبة القيمة المضافة (من كل شاحنة معدة تدخل للعمل بميناء الإسكندرية أو الدخيلة.

-قرارات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بشأن قيد بعض المصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المستوفاة لقواعد تسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية.

-قرار محافظة الدقهلية رقم 769 لسنة 2024، بشأن تعديل المخططات التفصيلية لقرية الدابونية بمركز ميت غمر.

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