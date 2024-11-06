الأربعاء 06 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

الاستثمار تصدر قرارًا جديدًا بشأن إنتاج وتصدير البطاطس للخارج

قرار الاستثمار بشأن
قرار الاستثمار بشأن تصدير البطاطس للخارج، فيتو

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 245 تابع (أ)، الصادر في 5 نوفمبر 2024، قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 187 لسنة 2024، بشأن نظام إنتاج وإعداد وفحص وتصدير البطاطس.

 

قرار جديد لإنتاج وإعداد وفحص وتصدير البطاطس

وجاء في نص المادة الأولى لقرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية "يكون إنتاج وإعداد وفحص وتصدير البطاطس إلى كافة الدول، التي لا تشترط استيراد البطاطس من مناطق إنتاج خالية من العفن البنى، وفقا للاشتراطات والقواعد التي يضعها الحجر الزراعي المصري، ومشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، وبما يتماشى ومتطلبات هذه الدول"


ويكون إنتاج وإعداد وفحص وتصدير البطاطس إلى دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وروسيا الاتحادية، والدول التي تشترط استيراد البطاطس من مناطق إنتاج خالية من العفن البنى، والتى يصدر بها قائمة من الحجر الزراعي وفقًا للنظام المرافق


ولوزير الاستثمار والتجارة الخارجية قصر شحن البطاطس المصدرة على موانئ محددة أثناء الموسم التصديري، على أن يسرى ذلك على الشحنات التي لم تنته إجراءات فحصها

تصدير البطاطس للاتحاد الأوروبي وروسيا

ويلتزم مصدرو البطاطس إلى دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وروسيا الاتحادية بأن يتم الشحن بواسطة وسائل نقل مبردة أو بواخر هوايات، وعلى الجهات المعنية بموانئ الشحن التحقق من ذلك.


ويتم التحقيق فورًا في حالة اكتشاف إصابة في ميناء الوصول، مع لجان الجهات الرقابية المسئولة عن متابعة الزراعة والحصاد والإشراف على تجهيز وتصدير البطاطس، التي تم اكتشاف الإصابة بها، وفى حالة ثبوت المخالفة على أي من أعضاء هذه اللجان يتم استبعاده عن أعمال فحص البطاطس نهائيا


وتتولى سلطات الحجر الزراعى بمصر بالاشتراك مع مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البنى فى البطاطس كل فيما يخصه التحقيق في حالات الإصابة المبلغة بالعفن البني في الرسائل المصدرة لدول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وروسيا الاتحادية والدول التي تشترط استيراد البطاطس من مناطق إنتاج خالية من العفن البنى وذلك خلال فترة لا تجاوز ٥ أيام من تاريخ الإبلاغ.


 

أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء، انخفاض البطاطس والبصل في سوق العبور

البطاطس تبدأ من 15 جنيهًا، أسعار الخضراوات اليوم السبت في سوق العبور

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جريدة الوقائع المصرية قرار وزارة الاستثمار تصدير البطاطس قرار تصدير البطاطس للخارج قرار وزارة الاستثمار بشأن تصدير البطاطس تصدير البطاطس للخارج

مواد متعلقة

أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء، انخفاض البطاطس والبصل في سوق العبور

البطاطس تبدأ من 15 جنيهًا، أسعار الخضراوات اليوم السبت في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم الخميس، انخفاض البطاطس والبصل في سوق العبور

وزير الاستثمار يكشف خطة مضاعفة إيرادات وزارة المالية

الأكثر قراءة

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024

جالا فهمى، حياة مثيرة لفنانة متحررة ونهاية مأساوية، وهذا عدد زيجاتها بينهم موسيقار شهير

سعر سجائر كليوباترا اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024

أسماء جلال تحذف حساباتها الرقمية من السوشيال ميديا..ما القصة؟

حقيقة هروب معلمين بالقفز من أعلى سور مدرسة (فيديو وصور)

الاستثمار تصدر قرارًا جديدًا بشأن إنتاج وتصدير البطاطس للخارج

مصرع 3 أشخاص في حادث تصادم بغرب الأقصر

الإمارات تعزي مصر في ضحايا سقوط طائرة هليكوبتر

منوعات

المزيد

كانت مصدر سخرية، كيت ميدلتون تكشف أول تحدي لها في العائلة المالكة

أول توابع فوز ترامب، مشهور أمريكي يخسر 34 مليون جنيه مراهنات على هاريس

سر قبعة ترامب الحمراء ودورها في جذب المؤيدين

وسط حالة من الصدمة والبكاء، أنصار هاريس يغادرون ساحة جامعة هوارد

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024

تبدأ من 28 جنيها، تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم بالسوق المحلية

إحالة سائق توك توك للجنايات بتهمة التعدي على قائد أتوبيس بحدائق القبة

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء بالأسواق العالمية

المزيد

انفوجراف

أسباب تغيير زيت ناقل الحركة بعد 200 ألف كيلومتر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة إمام المتقين علي بن أبي طالب (1 – 4)

معنى ران، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 14 من سورة المطففين

ما أصول العقائد الإسلامية، وما مفهوم الإسلام؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads