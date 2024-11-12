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أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 251 بجريدة الوقائع المصرية

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، فيتو

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 251، الصادر في 12 نوفمبر 2024، أهم القرارات الحكومية اليوم، وأبرزها قرارات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الثقافة وهيئة الدواء المصرية.

 

وجاءت تلك القرارات كالتالي:
-قرار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى رقم 415 لسنة 2024، بشأن حظر نقل الأقطان الزهر من محافظات الوجه القبلى إلى محافظات الوجه البحرى والعكس ويتم حليجها بالمحالج المخصصة لكل صنف فى المحافظة المرخص بها، على أن تكون حدود محافظتى الفيوم وبنى سويف مع حدود محافظة الجيزة هى الحد الفاصل لذلك.
قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رقم 197 لسنة 2024، بشأن نزع ملكية الجزء المتبقى على المشاع من العقـار الـذى تشغله مدرسة الدوية الابتدائية للبنين رقــم (1)، الكائن بحوض داير الناحية نمرة (9) قسم ثان- مر كز بنى سويف محافظة بنى سويف.
-وقرار وزارة الثقافة لمد العمل بالمهلة بشأن تنظيم الإيداع بالهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية وتعديلاته.
-قرارات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بشأن قيد بعض المصالح والشركات مالكة العلامات التجارية المستوفاة لقواعد تسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية.


-قرار هيئة الدواء المصرية بالعمل بدستور الأدوية المصرى الإصدار الخامس لسنة ٢٠٢٤، وتحديثاته وفقًا لقرارات اللجنة الدائمة لصياغة الدستور الدوائى المصرى، كمرجع علمى لتسجيل المستحضرات الطبية والحيوية بجمهورية مصر العربيـة، يليه دستور الأدوية الأمريكى ودستور الأدوية البريطاني، والدستور الدولى الصادر عن منظمة الصحة العالمية. 

 

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