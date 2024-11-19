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أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 257 بجريدة الوقائع المصرية

وزير الإسكان شريف
وزير الإسكان شريف الشربيني، فيتو

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 257، الصادر في 19 نوفمبر 2024، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة الإسكان، ووزارة النقل.

-قرارات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، باعتمد المخطط الاستراتيجي العام لمركز مارينا العلمي وتخطيط الامتداد الجنوبى للمركز بمساحة 6758٫8 فدان والواقعة شمال وجنوب الطريق الساحلى الدولى (الإسكندرية- مطروح)/ والصادر بشأنها القرار الجمهو رى رقم 361 لسنة 2020 وفقا للأنشطة والاشتراطات التخطيطية والبنائية، والتى تعتبر مكملة ومتممة لهذا القرار.

وقرار وزارة الإسكان باعتماد المخطط الهيكلى لمنطقة مصر الجديدة بمساحة 1050 فدانا بمدينة العبور الجديدة، وفقا للأنشطة والاشتراطات التخطيطية والبنائية، والتى تعتبر مكملة ومتممة لهذا القرار.


وقرارات وزارة النقل الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى، قررت الجمعية العامة غير العادية رقم (57) لشركة النيل العامة للإنشاء والطرق (ش.ت.م.م) إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى، بجلستها المنعقدة بتاريخ 24/1/2024، ومنها قرار تعديل نص المادة (30) من النظام الأساسى للشركة.


 

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