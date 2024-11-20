برنامج منتخب الناشئين قبل مواجهة تونس ببطولة شمال أفريقيا اليوم

منتخب الناشئين ، يخوض منتخب مصر للناشئين مواليد 2008، اليوم الأربعاء، مواجهة صعبة أمام نظيره التونسي، في ثالث مبارياته ببطولة شمال إفريقيا المقامة حاليًّا في المغرب، والمؤهلة لكأس أمم أفريقيا للناشئين تحت 17 سنة.

ومن المقرر أن يلقي أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب مصر، محاضرة فنية للاعبين في الثانية والنصف ظهرا على أن يعلن فيها التشكيل الأساسي للفراعنة وشرح لنقاط القوة والضعف بمنتخب تونس.

كما ستتحرك حافلة المنتخب في الثالثة عصر اليوم متوجهة لملعب المباراة استعدادًا لمواجهة تونس.

واختتم منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 بقيادة أحمد الكأس، استعداداته القوية لمباراة تونس اليوم الأربعاء، في إطار لقاءات تصفيات شمال إفريقيا.

الكاس يعقد محاضرة فنية للاعبين

وعقد أحمد الكاس، محاضرة فنية قبل تدريبات اليوم، من أجل التركيز على بعض الجمل الفنية والتكتيكية، تمهيدا لتنفيذها في اللقاء.

ونجح المنتخب الوطني للناشئين في تحقيق الفوز في مباراته الأخيرة على منتخب الجزائر بهدفين مقابل هدف.

موعد مباراة منتخب مصر أمام تونس والقناة الناقلة

وتقام مباراة منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 أمام نظيره منتخب تونس، اليوم الأربعاء 20 نوفمبر الجاري، وتنطلق في السادسة مساءا بتوقيت القاهرة، وتنقلها القناة الرياضية المغربية على الهواء مباشرة.

منتخب الناشئين يستعد لمواجهة تونس، فيتو

منتخب مصر يسعى لتخطي نسور قرطاج

يحتاج منتخب الناشئين مواليد 2008 أمام نظيره التونسي لتحقيق الفوز حتى يرفع رصيده إلى 6 نقاط ويحافظ على حظوظه في التأهل لكأس أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة.

منتخب الناشئين يفوز على الجزائر

وخسر منتخب مصر للناشئين مباراة الجولة الأولى أمام المغرب بخمسة أهداف مقابل هدف، قبل أن يفوز على الجزائر 2-1 في مباراة الجولة الثانية ليحصد أول ثلاث نقاط.

الكأس يصحح أخطاء مباراة الجزائر

واستغل أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب الناشئين عدم مشاركة الفراعنة في مباريات الجولة الثالثة (باي) من أجل تكثيف المحاضرات الفنية للاعبين وتحفيظهم بعض الجمل التكتيكية واستغلال أنصاف الفرص أمام المنتخب التونسي في لقاء اليوم.

ويتبقى مباراتين للمنتخب المصري أمام تونس غدا ثم أمام ليبيا يوم السبت المقبل، على أن يتحدد بعدها المنتخب الذي يتأهل لأمم أفريقيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا