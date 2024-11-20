قاتل صديقه في أوسيم للمحكمة: شتمني بأبويا وأمي

استأنفت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في مجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، محاكمة المتهم بقتل صديقه في أوسيم، حيث استمعت المحكمة لأقوال المتهم واستجوبته عن جريمته، وظهر المتهم أمام هيئة المحكمة واضعًا رأسه في الأرض.

اعترافات صادمة للمتهم بقتل صديقه

وقال المتهم بقتل صديقه في الجيزة: “بعد ما اتخانقنا قام سب لي وشتمني بأبويا وأمي، رديت عليه الشتيمة على طول وسبتله، قام هو واقف بالمكنة بتاعتي ونزل منها نزلت وراه لقيته بيشتمني تاني قمت قايله أنا اتخنقت منك ومسك فيا من فوق هدومي وأنا مسكت فيه من فوق هدومه وفضلنا ماسكين في بعض ومن قوة مسكتي ليه وهو برضه ماسك فيا من هدومي، وقع على الحجر بوشه وأنا وقعت فوق منه بس وشي لضهره قمت عدلته على ظهره لقيت وشه كله جاب دم وبالذات من مناخيره والحجر اللي وقع عليه لقيته برضه فيه دم وقعدت أزق في الحجر الكبير اللي كان موجود على الأرض اللي سيد وقع عليه بوشه لغاية ما الحجر بقى فوق صدر سيد”.

وتابع قاتل صديقه في أوسيم: “قمت واخد الشبشب بتاعه وحادفه بعيد في الزراعات، وبعد کده حطيت إيدي في جيوبه وأخدت التليفون بتاعه والفلوس وبطاقته ورخصة بتاعة مكنة كده كانت في جيبه، وبعدها ركبت المكنة بتاعتي ومشيت على طول، وهو ده كل اللي حصل، لغاية ما روحنا نقطة البراجيل وبعد كده مركز شرطة أوسيم وبعد كده لقيتهم من كثر ما الضباط كانوا بيتكلموا معايا وسألوني كتير أوي فرُحت قلتلهم كل حاجة والحقيقة اللي لسه حكيها دلوقتي وجابوني على النيابة وهو ده كل اللي حصل بالضبط”.

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