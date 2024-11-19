الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
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تكريم أسرة الشهيد طيار محمد ناجي جدو بديرب نجم شرقية

تكريم أسرة الشهيد
تكريم أسرة الشهيد طيار محمد ناجي جدو

شهد  أحمد علي ضاحي، رئيس مركز ومدينة ديرب محافظة الشرقية، اليوم، حفل تكريم أسرة الشهيد طيار محمد ناجي جدو بالوحدة المحلية بالعصايد.

رافق رئيس المدينة سمير مدير مكتب رئيس المركز، وكان في استقباله شيرين عاطف رئيسة الوحدة المحلية  وأشرف يوسف سكرتير الوحدة.

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وفي كلمته أكد رئيس المركز، أن الشهيد قدم روحه فداء للوطن  وسيظل اسمه وسام شرف على صدر كل أحبابه فقد عاش بالإخلاص والتفاني والولاء والإنتماء الوطني إلي أن فاضت روحه إلي جنة الخلد وسيظل نموذجا ومثالا للتضحية والفداء.

عاش على الإخلاص والولاء التفاني والانتماء 

وقال ضاحى: إن الشهيد وطنى مخلص لوطنه كان يعي جيدا معنى كلمة الولاء والانتماء الحقيقي للوطن  كما أكد أن واجب الدولة تقديم كل الدعم والعون لأسرة الشهيد وتقديرا لأسرته معنويا ليظل اسمه راسخا في عقول وقلوب محبيه بتضحياته وبطولاته. 

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