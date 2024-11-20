الأربعاء 20 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

اليوم، منتخب الناشئين يواجه تونس وعينه على الثلاث نقاط بتصفيات شمال إفريقيا

منتخب مصر للناشئين
منتخب مصر للناشئين مواليد 2008، فيتو

منتخب الناشئين، يدخل منتخب مصر للناشئين مواليد 2008، اليوم الأربعاء، مواجهة صعبة أمام نظيره منتخب تونس، في ثالث مبارياته بتصفيات شمال إفريقيا المقامة حاليًّا في المغرب، والمؤهلة لكأس أمم أفريقيا للناشئين تحت 17 سنة

واختتم منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 بقيادة أحمد الكاس، استعداداته القوية لمباراة تونس اليوم الأربعاء، في إطار لقاءات تصفيات شمال إفريقيا.

الكاس يعقد محاضرة فنية للاعبين

وعقد أحمد الكاس، محاضرة فنية قبل تدريبات اليوم، من أجل التركيز على بعض الجمل الفنية والتكتيكية، تمهيدا لتنفيذها في اللقاء.

ونجح المنتخب الوطني للناشئين في تحقيق الفوز في مباراته الأخيرة على منتخب الجزائر بهدفين مقابل هدف.

موعد مباراة منتخب مصر أمام تونس والقناة الناقلة

وتقام مباراة منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 أمام نظيره منتخب تونس، اليوم الأربعاء 20 نوفمبر الجاري، وتنطلق في السادسة مساءا بتوقيت القاهرة، وتنقلها القناة الرياضية المغربية على الهواء مباشرة.

منتخب الناشئين يستعد لمواجهة تونس، فيتو
منتخب الناشئين يستعد لمواجهة تونس، فيتو

منتخب مصر يسعى لتخطي نسور قرطاج

يحتاج منتخب الناشئين مواليد 2008 أمام نظيره التونسي لتحقيق الفوز حتى يرفع رصيده إلى 6 نقاط ويحافظ على حظوظه في التأهل لكأس أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة.

منتخب الناشئين يفوز على الجزائر

وخسر منتخب مصر للناشئين مباراة الجولة الأولى أمام المغرب بخمسة أهداف مقابل هدف، قبل أن يفوز على الجزائر 2-1 في مباراة الجولة الثانية ليحصد أول ثلاث نقاط.

الكأس يصحح أخطاء مباراة الجزائر

واستغل أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب الناشئين عدم مشاركة الفراعنة في مباريات الجولة الثالثة (باي) من أجل تكثيف المحاضرات الفنية للاعبين وتحفيظهم بعض الجمل التكتيكية واستغلال أنصاف الفرص أمام المنتخب التونسي في لقاء الغد

ويتبقى مباراتين للمنتخب المصري أمام تونس غدا ثم أمام ليبيا يوم السبت المقبل، على أن يتحدد بعدها المنتخب الذي يتأهل لأمم أفريقيا.

أمير عبد الحميد: ظاهرة التسنين أثرت على منتخب الناشئين

أشرف صبحي يهنئ منتخب الناشئين تحت 17 سنة بالفوز علي الجزائر

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب الناشئين منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 منتخب تونس تصفيات شمال افريقيا المغرب كأس أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة أحمد الكأس

مواد متعلقة

منتخب مصر للناشئين 2008 يختتم استعداداته لمواجهة تونس (صور)

منتخب مصر للناشئين 2008 يواصل استعداداته لمواجهة تونس

"المشوار لم ينته"، أحمد الكاس يعلق على فوز منتخب الناشئين أمام الجزائر

منتخب مصر يفوز على الجزائر 2-1 في دورة شمال إفريقيا للناشئين

الأكثر قراءة

بث مباشر لمباراة البرازيل وأوروجواي في تصفيات كأس العالم 2026

السفير محمد الشناوي مُتحدثا رسميا جديدا باسم رئاسة الجمهورية

الأرصاد تحذر من طقس اليوم: الأمطار الرعدية تتوسع وظاهرة جديدة خلال 24 ساعة

أخبار مصر: الذهب يفاجئ العالم، تلقي طلبات الحج السياحي، الأرصاد تحذر، إحراج ماسك أمام ترامب، قرار مرتقب بشأن ملف محمد شوقي

بحضور مديري الأمن، إجراء مراسم القرعة العلنية لموسم الحج 2025 بالقاهرة والشرقية ومطروح

بصمة ميسي وإنهاء عالمي لـ مارتينيز، الأرجنتين يتخطى بيرو بتصفيات كأس العالم (فيديو)

انخفاض أسعار القمح والدقيق المستوردين بالأسواق والمحلي يغضب المصريين

مقابل دولار واحد، منازل إيطالية للمنزعجين من فوز ترامب

منوعات

المزيد

باكستان تلاحق مافيا فريدة شوهت سمعتها في السعودية

مقابل دولار واحد، منازل إيطالية للمنزعجين من فوز ترامب

مشهد مرعب، مصرع شاب مغربي بسبب صاعقة برق

بحضور ترامب وماسك، سبيس إكس تفشل في اختبار صاروخي (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

الأرصاد تحذر من طقس اليوم: الأمطار الرعدية تتوسع وظاهرة جديدة خلال 24 ساعة

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

تعرف على سعر الألومنيوم السلندرات اليوم الثلاثاء

بكام كيلو السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق؟

المزيد

انفوجراف

المنتخبات المتأهلة لأمم إفريقيا 2025 بالمغرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 20 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 20 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 20 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية