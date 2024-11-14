أشرف صبحي يهنئ منتخب الناشئين تحت 17 سنة بالفوز علي الجزائر

أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اتصالا هاتفيا ببعثة منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، وبالدكتور إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس بعثة المنتخب بالمغرب.

وقدم وزير الرياضة التهنئة للاعبين وجهازهم الفني علي فوزهم بمباراة اليوم أمام نظيره الجزائري بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت فى المغرب ضمن منافسات الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا للناشئين.

وطالب صبحي اللاعبين والجهاز الفني بنسيان المباراة السابقة التي تعرض فيها المنتخب للخسارة أمام المنتخب المغربي في بداية المنافسات، والتركيز فيما تبقي لمنتخبنا القومي للناشئين من مباريات بقيادة أحمد الكاس المدير الفني في تصفيات شمال إفريقيا التي تحتضنها المغرب في تصفيات شمال إفريقيا مواليد 2008.

واضاف أشرف صبحي أن الفرصة ما زالت مواتية لهم لاقتناص بطاقة الصعود لكأس الأمم الأفريقية المقبلة.

ويتبقي للمنتخب مباراتين امام منتخبي تونس وليبيا يتحدد بعد الانتهاء منها المنتخب الصاعد لكأس الأمم الأفريقية.

أشرف صبحي يبحث مع محافظ بورسعيد مستجدات إنشاء استاد المصري الجديد

فيما التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عبر الفيديو كونفرانس باللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد والنائب الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب وكامل أبو علي رئيس النادي المصري، لبحث آخر مستجدات أعمال إنشاء استاد بورسعيد الجديد.

شهد اللقاء الاتفاق بين وزير الرياضة ومحافظ بورسعيد ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب والقائمين علي تنفيذ المشروع بضرورة الانتهاء من الأعمال الجارية في ستاد المصري الجديد على أن يتم الانتهاء منها في أسرع وقت وان يكون العمل المنفذ علي أعلي مستوي علي ان يتم الاستمرار في عقد الاجتماعات الدورية لمتابعة الأعمال والانتهاء منها مع الوضع في الاعتبار تسريع وتيرة العمل للانتهاء من تنفيذ المشروع بأقرب وقت ممكن.

واستطرد وزير الشباب والرياضة خلال اللقاء ان ستاد المصري الجديد سيكون صرحًا رياضيًا متميزًا يليق بمحافظة بورسعيد وأبنائها.