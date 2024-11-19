الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

منتخب مصر يكشف تشخيص إصابة أحمد رمضان بيكهام

أحمد رمضان بيكهام،
أحمد رمضان بيكهام، فيتو

منتخب مصر، كشف الجهاز الطبي لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، عن تشخيص إصابة أحمد رمضان بيكهام مدافع المنتخب التي تعرض لها خلال مباراة بوتسوانا.

وقال محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر في تصريحات بعد المباراة: إن بيكهام تعرض لكدمة قوية في الظهر، وسيخضع لأشعة رنين مغناطيسي للوقوف على حجم الإصابة وتحديد فترة العلاج.

وقال حسام حسن في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: “الحمد لله راضٍ على الأداء اليوم وجميع مباريات التصفيات نجحنا في أول مهمة وهي الصعود إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية”.

وتابع حسام حسن: "قاعدة المنتخب أصبحت كبيرة مع وجود لاعبين جدد وسعيد بوصول منتخب مصر إلى ١٤ نقطة شيء مهم والتصفيات لم تكن سهلة والدليل خسارة وخروج منتخبات كبيرة خلال التصفيات مثل غانا".

محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر، فيتو
محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر، فيتو

 

تعادل مصر وبوتسوانا بهدف لكل منهما

وتعادل منتخب مصر مع نظيره بوتسوانا، حيث تقدم منتخب بتسوانا بهدف عن طريق أوماتلا كيباثو بالدقيقة 8، إلا أن محمود حسن تريزيجيه عاد وسجل التعادل للفراعنة بالدقيقة 16.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 14 نقطة في الصدارة فيما خطفت بتسوانا المركز الثاني برصيد 8 نقاط ليتأهل رسميا لأمم إفريقيا.

 

ترتيب المجموعة الثالثة في كأس تصفيات أمم أفريقيا

مصر 14 نقطة

بوتسوانا 8 نقاط

موريتانيا 7 نقاط

كاب فيردي 4 نقاط

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مصر منتخب مصر الأول لكرة القدم احمد رمضان بيكهام بوتسوانا محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر حسام حسن

مواد متعلقة

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة بعد التعادل أمام بوتسوانا

منتخب مصر يتعادل مع بتسوانا ويمنحه بطاقة التأهل لأمم أفريقيا 2025

أرقام المحترفين في منتخب مصر قبل مواجهة بتسوانا

سيراميكا يكشف سر فشل انتقال بيكهام للزمالك

الأكثر قراءة

الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار الرعدية غدا الأربعاء

رد فعل مصطفى محمد بعد استبداله خلال مباراة مصر وبتسوانا (فيديو)

بكام كيلو السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق؟

مصرع 4 أفراد وإصابة 7 آخرين في حادث سقوط سيارتين في ترعة الإبراهيمية بالمنيا

بعد موافقة النواب، ننشر نص قانون لجوء الأجانب

مفاجأة، كلوب خطط لضم لاعب مانشستر بدلا من تجديد عقد محمد صلاح

هل كان يعاني محمد شوقي من حالة نفسية سيئة قبل الوفاة؟ (فيديو)

حسام حسن: نجحنا في حل مشاكل مراكز قلب الدفاع والظهيرين، وغياب الجماهير بفعل فاعل

منوعات

المزيد

نذير الهلاك، ظهور سمكة «يوم القيامة» نافقة على أحد الشواطئ

السيلفي القاتل، أسد يحول لحظة سعادة إلى كابوس (فيديو)

مركبة بروجريس الروسية تنفصل عن المحطة الفضائية الدولية

كلب ينقذ سائحا تائها من الموت في جبال البيرو

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق؟

تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم الثلاثاء بالأسواق

بكام كيلو السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

المنتخبات المتأهلة لأمم إفريقيا 2025 بالمغرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

15 حديثا نبويا تبين جزاء مصيبة فقد الولد

نداءات الله للمؤمنين في سورة المائدة والأحكام الشرعية الواردة فيها

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة عبد الله بن عمر (1 – 2)

المزيد
الجريدة الرسمية