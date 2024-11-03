جمال الغندور: حكام مصر بيغزلوا برجل حمار، وتقنية الفيديو عندنا «معتّقة»

أكد جمال الغندور الرئيس السابق للجنة الحكام أن هناك أزمة حقيقية في تقنية الفيديو المستخدمة في مباريات الدوري المصري الممتاز.

وشدد علي أن هناك أدوات أحدث وتقنية أفضل بشكل متطور من نظيرتها الموجودة في مباريات الكرة المصرية وقال: “يجب أن تشهد عملية استخدام تقنية الفيديو تطوير شامل لمواجهة الأخطاء الناتجة عن رداءة الأدوات المستخدمة والتي عفى عليها الزمن وأصبحت معتّقة”.

وأضاف الحكم المونديالي في تصريحات خاصة لـ"فيتو":" حكامنا في مصر بيغزلوا برجل حمار في ظل ضعف الإمكانيات المتوفرة لديهم ومعهم الحق تماما في الاعتراض على عدم تزويدهم بأحدث التقنيات المستخدمة في التحكيم ومواكبة التطور الذي تشهده عملية التحكيم على مستوى العالم".

وأوضح أن تقنية الفيديو في مصر يجب أن تشهد تطوير شامل لتجنب الأخطاء الناتجة عن عدم تحديث هذه الأدوات، مؤكدا ان الأخطاء جزء من لعبة كرة القدم وجميع دوريات وبطولات العالم الكبرى تشهد أخطاء تحكيمية معتادة صغيرة وكبيرة ولكن نحن هنا نتحدث عن الإمكانيات الفنية والتقنية التي نعاني من عدم توافرها.