الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
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حوادث

زوجة تطالب بحبس زوجها لتهربه من الإنفاق على طفلها المعاق في الجيزة

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

رفعت ربة منزل دعوى حبس ضد زوجها  لتخلفه عن سداد متجمد النفقات، عن عام وشهرين فترة هجره لها ولطفلها المعاق بمحكمة الأسرة في جنوب الجيزة. 

أكدت الزوجة أمام قاضي الأسرة: "منذ أن وضعت طفلنا وزوجي تخلف عن الإنفاق ورفض قيده بشهادة الميلاد لأنه ولد معاقا، وعندما طالبته بتطليقي ورد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج انهال عليَّ ضربًا وهددني لإجباري على توقيع تنازل كتابي عن حقوقي".

وأضافت الزوجة: “تهرب زوجي من رعاية ابنه بعد أن ولدتُه واكتشف أنه معاق، وهجر المنزل، وتركنا دون نفقات، وهرب منا”.

وتابعت الزوجة: "تركني دون نفقات، ولاحقني بالتهديد مما دفعني للبحث عن الانفصال عنه بسبب تصرفاته ورفضه قيد اسم طفلنا بشهادة الميلاد، ومعاناتي لأوفر ثمن مصروفات علاج طفلي رغم يسر حالته المادية ما دفعني للمطالبة بمعاقبته بالحبس، لأثبت رفضه إرسال نفقاتي".

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دعوي حبس متجمد النفقات قاضي الأسرة جنوب الجيزة

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