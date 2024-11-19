عودة حركة المرور بمدخل قرية أبو غالب لطبيعتها بعد رفع آثار تصادم سيارتين ملاكي

رفعت الخدمات المرورية بالإدارة العامة لـ مرور الجيزة، آثار حادث تصادم سيارتين ملاكي، بالطريق الرئيسي لمدخل قرية أبو غالب بمركز منشأة القناطر شمال قطاع أكتوبر.

حيث أصيب 4 أشخاص في تصادم سيارتين بمدخل قرية أبو غالب، وتم نقلهم لمستشفى مبارك المركزي لتلقي العلاج اللازم.

كان مأمور مركز منشأة القناطر قد تلقى بلاغا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بمدخل قرية أبو غالب.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص اصطدام سيارتين مما أسفر عن سقوط 4 مصابين نقلوا إلى مستشفى مبارك المركزي.

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