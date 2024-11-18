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حوادث

حريق مخزن أخشاب بشبرامنت دون خسائر

حريق مخزن أخشاب في
حريق مخزن أخشاب في الجيزة، فيتو

شب حريق في مخزن أخشاب بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بـ محافظة الجيزة، وانتقل رجال الحماية المدنية لموقع الحريق، وتمت السيطرة على النيران وإخمادها، دون وقوع خسائر بشرية.

كانت إشارة وردت لغرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، من شرطة النجدة - مفادها نشوب حريق في مخزن أخشاب بقرية شبرامنت.

وانتقلت على الفـــــور قوات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، لموقع البلاغ، وتمت أعمال السيطرة على الحريق وإخماده.


وتستمع قوات الأمن لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات الحادث وأسبابه.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

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حريق في مخزن اخشاب بدائرة مركز شرطة أبو النمرس شرطة أبو النمرس الحماية المدنية بالجيزة شرطة النجدة

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