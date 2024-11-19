أخبار الرياضة، منتخب مصر يتعادل مع بتسوانا، انتصار تاريخي للإمارات وموعد تجديد عقد زيزو

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها..

تعادل مصر مع بتسوانا

تعادل منتخب مصر مع بتسوانا بهدف لمثله على استاد الدفاع الجوي في الجولة الختامية لتصفيات أمم إفريقيا 2025 المقرر إقامتها في المغرب ليتأهل منتخب بتسوانا للأمم الإفريقية بشكل رسمي.

وسجل منتخب بتسوانا هدف التقدم عن طريق أوماتلا كيباثو بالدقيقة 8، إلا أن محمود حسن تريزيجيه عاد وسجل التعادل للفراعنة بالدقيقة 16.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 14 نقطة في الصدارة فيما خطفت بتسوانا المركز الثاني برصيد 8 نقاط ليتأهل رسميا لأمم إفريقيا.

انتصار تاريخي للإمارات على قطر

حقق منتخب الإمارات انتصارا تاريخيا على قطر بنتيجة (5-0)، في مباراتهما على إستاد آل نهيان في أبوظبي مساء اليوم، في ختام مباريات الجولة السادسة من منافسات المجموعة الأولى في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وسجل أهداف الإمارات فابيو دي ليما "سوبر هاتريك" في الدقائق 4 و5 من الوقت بدل الضائع للشوط الأول و45 و57 من ركلتي جزاء، ويحيى الغساني في الدقيقة 73، وفشلت قطر في الثأر من خسارتها في لقاء الذهاب في الدوحة بالجولة الأولى من منافسات المجموعة بنتيجة (1-3).

ورفعت الإمارات رصيدها إلى 10 نقاط، وفضت الاشتباك على المركز الثالث للمجموعة الأولى مع قطر التي بقيت في المركز الرابع، بعدما تجمد رصيدها عند 7 نقاط.

اكتمال قائمة المتأهلين لأمم أفريقيا 2025

المغرب - المستضيف

بوركينا فاسو

الكاميرون

الجزائر

الكونغو الديموقراطية

السنغال

مصر

أنجولا

غينيا الاستوائية

ساحل العاج

أوغندا

جنوب أفريقيا

الجابون

نيجيريا

تونس

زيمبابوي

زامبيا

مالي

جزر القمر

بنين

السودان

تنزانيا

بتسوانا

موزمبيق

تطورات عقد صلاح مع ليفربول

وكشف بول جويس الصحفي الإنجليزي الموثوق والمقرّب من نادي ليفربول، في مقال عبر صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية: أن أول ما يفكر فيه محمد صلاح هو البقاء مع ليفربول، ولا يرغب في الرحيل، مؤكدا أن النجم المصري يسعى للاستمرار، حيث وجد استقرارًا لعائلته في شمال غرب إنجلترا.

وأضاف: "لا يمكن أن يكون توقيت محمد صلاح أفضل من هذا، فهو لا يزال طموحًا كما كان دائمًا، ويحتل ليفربول معه صدارة الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، “محمد صلاح يستمتع بالثناء والإشادة من المشجعين، ووجد أن سلوت شخص ممتاز للتعامل معه”.

وتابع الصحفي الإنجليزي الشهير أن تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول يتوقف على أمر وحيد هو حصوله على عقد مرضي من النادي.

ويستعد محمد صلاح للمشاركة مع ليفربول أمام ساوثهامبتون الأحد المقبل، بعد نهاية فترة التوقف الدولي، حيث لم يتم استدعاء النجم المصري لمنتخب الفراعنة في مباراتي كاب فيردي وبوتسوانا.

جوميز يمنح لاعبي الزمالك راحة

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة من التدريبات غدًا الأربعاء، خوفًا من تعرض اللاعبين للإجهاد قبل مباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستأنف الفريق الأبيض تدريباته يوم الخميس المقبل على ملعب النادي استعدادًا للقاء المصري البورسعيدي المرتقبة.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة المصري البورسعيدي في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم 23 نوفمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب.

موعد عودة وسام أبوعلي للأهلي

يعود وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي إلي القاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة من مساء اليوم الثلاثاء وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها رفقة تواجده مع منتخب فلسطين خلال فترة التوقف الدولي.

وتعرض وسام أبو علي للإصابة خلال مباراة منتخب فلسطين أمام كوريا الجنوبية في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم والتي انتهت بالتعادل 1-1.

ويتواصل الجهاز الطبي بالنادي الأهلي مع وسام أبو علي مهاجم الفريق بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب فلسطين.

موعد تجديد عقد زيزو مع الزمالك

كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك عن آخر تطورات تجديد عقد أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأبيض.

وقال المصدر إن إدارة الزمالك تسعى لحسم ملف تجديد عقد زيزو قبل دخول اللاعب في الفترة الحرة في شهر يناير المقبل.

وأضاف المصدر أن الزمالك قلق من دخول اللاعب في الفترة الحرة في ظل رغبة العديد من الأندية المحلية والخليجية التعاقد مع اللاعب خاصة أنه سيكون حرا.

وأشار إلى أن الزمالك سيعقد جلسة مع زيزو ووالده لحسن ملف التجديد خلال الأيام القادمة.

وفاة محمد شوقي لاعب كفر الشيخ



توفي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، لاعب نادي كفر الشيخ محمد شوقي مدافع الفريق، وذلك إثر الأزمة القلبية التي تعرض لها في مباراة القزازين وكفر الشيخ.

ونشر نادي كفر الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي الله انا لله وانا اليه راجعون، لله مَا أَعطىَ وَلله مَا أخد، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى (ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَٰبَتۡهُم مُّصِيبَةٞ قَالُوٓاْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيۡهِ رَٰجِعُونَ)".

وأضاف: "الله يرحمك يا شوقى".

كان محمد شوقي سقط خلال مباراة كفر الشيخ والقزازين في دوري القسم الثاني وتم نقله إلى مستشفى الزرقا المركزي فور إصابته بتوقف القلب المفاجئ، حيث تم وضعه على جهاز التنفس الصناعي في وحدة العناية المركزة، فيما تم إجراء محاولات لإجراء الإنعاش القلبي الرئوي.









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