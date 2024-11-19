محافظ كفر الشيخ ينعي اللاعب محمد شوقي

نعى اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، ببالغ الحزن والأسى، اللاعب محمد شوقي، لاعب نادي كفر الشيخ الرياضي، الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء، على خلفية الأزمة الصحية التي مر بها منذ ما يقرب أسبوع، خلال مباراة فريقه كفر الشيخ أمام القزازين في دوري القسم الثاني الممتاز «ب».

ووجّه محافظ كفرالشيخ، العزاء لأسرة اللاعب محمد شوقي، داعيًا الله العلي القدير أنّ يتغمده بواسع رحمته، وأنّ يدخله فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

جنازة اللاعب محمد شوقي

وأوفد محافظ كفر الشيخ، الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، للمشاركة في تشييع جنازة اللاعب محمد شوقي، وتقديم واجب العزاء لأسرته.

وكان «شوقي» تعرض لأزمة قلبية مفاجئة خلال مباراة فريقه كفر الشيخ أمام القزازين يوم الأربعاء الماضي 14 نوفمبر، حيث تم نقله إلى مستشفى الزرقا المركزي بمحافظة دمياط، وعلى الفور أمر محافظ كفرالشيخ، بالتنسيق لتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وقام بالاتصال هاتفيًا بأسرته ومسؤولى فريق كرة القدم بنادي كفرالشيخ الرياضي، حيث كان يتابع حالته شخصيًا أولًا بأول.

وخضع اللاعب في المستشفى لجهود طبية مكثفة في محاولة لإنقاذ حياة اللاعب، وإعادة النبض بشكل طبيعي للقلب، ثم تم نقله للمستشفى تحت الملاحظة، قبل أنّ تتدهور حالته الصحية، وسط محاولات من الأطباء لإنعاشه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا