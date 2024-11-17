الأحد 17 نوفمبر 2024
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رياضة

بقمصان ليفربول وصوره، الجماهير تنتظر ندوة محمد صلاح بمعرض الشارقة للكتاب (فيديو)

محمد صلاح
محمد صلاح

ينتظر عدد كبير من الجماهير، النجم محمد صلاح قائد المنتحب الوطني وجناح ليفربول الإنجليزي قبل مشاركته في ندوة بمعرض الشارقة الدولي للكتاب المقام في الإمارات.

الجماهير تنتظر محمد صلاح قبل ندوته بـ معرض الشارقة الدولي للكتاب

ويشارك محمد صلاح اليوم، فى فعاليات الدورة الـ43 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، بقاعة الاحتفالات بمركز إكسبو الشارقة.

ونشرت صحيفة الشارقة الإماراتية عبر "X" فيديو لأعداد كبيرة من الجماهير التي تنتظر محمد صلاح.

وظهر خلال الفيديو أطفال ينتظرون رؤية محمد صلاح، ويرتدون قمصان فريق ليفربول الإنجليزي والأهلي المصري.

محمد صلاح يشارك في معرض  الشارقة الدولي للكتاب

ووفقا لصحيفة البيان الإماراتية تستضيف الدورة الـ43 من معرض الشارقة الدولي للكتاب محمد صلاح فى لقاء جماهيري، يروي فيه رحلته فى الوصول للعالمية، ويكشف علاقته بالكتب وتأثيرها على مسيرته الرياضية.

كما يتحدث صلاح عن مسيرته الكروية، فى ندوة استثنائية تجمع بين روح الرياضة وشغف المعرفة، حيث يشارك الحضور جوانب من حياته، بدءًا من بداياته وصولًا إلى النجومية العالمية، مسلطًا الضوء على التحديات التي واجهته، والدروس التي تعلمها.

ويكشف صلاح أيضا عن الكتب التي ألهمته وأثرت فى تطور رؤيته للحياة والعالم، ليمنح الجمهور لمحة عن جوانب جديدة في شخصيته تتجاوز حدود الملاعب.

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