جلسة بين مسئولي الزمالك وسيف الجزيري بعد العودة من ليبيا

يعقد مسئولو نادي الزمالك جلسة مع سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعد عودة بعثة الفريق من ليبيا.

وتأتي هذه الجلسة من أجل توقيع عقود التجديد مع اللاعب حيث اتفق سيف الجزيري مع الزمالك علي التجديد لمدة موسمين ويتبقى توقيع العقود وسيتم توقيعها بعد العودة من ليبيا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراته القادمة أمام النصر الليبي غدًا الجمعة وديًّا.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمود بنتايك وأحمد رفاعي وكوستا وأحمد محمود

خط الوسط: زياد كمال ومصطفي شلبي وعبدالله السعيد وشيكابالا وميشالاك

خط الهجوم: سيف الجزيري

وكان مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، وافق على مشاركة الفريق الأول لكرة القدم في مباراة اعتزال خالد حسين نجم منتخب ليبيا وفريق النصر الليبي، والمقرر إقامتها يوم 15 نوفمبر الجاري بين فريقي الزمالك والنصر الليبي.

مباراة اعتزال خالد حسين نجم منتخب ليبيا

وتولى أحمد سليمان عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء والمشرف على الكرة الاتفاق على كافة تفاصيل المباراة.



موعد مباراة الزمالك القادمة بالدوري

أما على صعيد بطولة الدوري يواجه الزمالك نظيره المصري البورسعيدي يوم 23 نوفمبر الجاري في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الدوري الممتاز.