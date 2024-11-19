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رياضة

لاعبو الزمالك يخوضون مران اليوم استعدادًا للمصري بالدوري (فيديو)

شيكابالا
شيكابالا

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المران الصباحي على ملعب النادي استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي. 

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك عبر فيس بوك مقطع فيديو لملخص مران اليوم والذي شهد الجدية والالتزام. 

وعقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع أحمد مجدي مدرب الفريق على هامش مران اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

جاءت الجلسة لترتيب البرنامج التدريبي الذي يخوضه الفريق اليوم استعدادًا لمباراة المصري البورسعيدي المقبلة، ومناقشة بعض الأمور الفنية الخاصة بالفريق.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المصري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم 23  نوفمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب.

 

القنوات الناقلة لمباراة المصري 

 ومن المقرر أن تذيع قنوات أون تايم سبورت لقاء الزمالك والمصري. 

 

 

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