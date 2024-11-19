فيديو ترويجي لـ حوار مع كولر للحديث عن مشواره رفقة الأهلي

نشر النادي الأهلي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فيديو ترويجيا لحوار مع مارسيل كولر المدير الفني للفريق عن مشواره مع القلعة الحمراء.

ونشر الأهلي عبر صفحته الرسمية مقطع فيديو وعلق عليه بـ: “انتظروا ”.

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قرار جديد من طاهر محمد بشأن مستقبله مع الأهلي

وقالت مصادر داخل الأهلي إن طاهر محمد طاهر تحدث مع بعض زملائه بشأن وجود بعض العروض الشفهية من أندية عربية وتحديدا من الدوري السعودي والقطري.

وأوضحت أن طاهر أكد لهم تركيزه الكامل حاليا في مسيرته مع الأهلي والتي قال عنها اللاعب بالحرف إنها بدأت هذا الموسم فقط وتحديدا منذ مباراة سيراميكا كليوباترا في السوبر المصري.

وقالت إن طاهر يتطلع لتحقيق مزيد من النجاحات مع الأهلي ويعتبر أن الموسم الحالي هو الأول له مع الفريق كما أنه يرغب في استمرار تألقه من أجل الحفاظ على فرص تواجده في حسابات المنتخب الوطني تحت قيادة حسام حسن.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقناة الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي نظيره فريق الاتحاد السكندري يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر الجاري في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.

ويحصل لاعبو الأهلي على راحة سلبية من التدريبات اليوم الثلاثاء وفقا لبرنامج الفريق الذي يأتي في إطار التحضيرات الفنية الخاصة بمباراة الاتحاد السكندري المقبلة المقرر لها الجمعة القادم.

ويخضع وسام أبو علي مهاجم الأهلي لمزيد من الفحوصات الطبية في القاهرة عقب عودته من معسكر منتخب فلسطين من أجل الاطمئنان على حالته بعد تعرضه للإصابة بكدمة قوية في الركبة.

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