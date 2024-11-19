الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مهرجان القاهرة، محمد الريفي يكشف حقيقة حجب أغنيته الجديدة بسبب تامر حسني (فيديو)

الريفي
الريفي

حرص المطرب  المغربي محمد الريفي على حضور عرض الفيلم المغربي “أنا مش أنا” المشارك في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي  في دورته الـ 45.

وقال الريفي: إنه سعيد بمشاركة السينما المغربية في مهرجان القاهرة، وأن هذا أمر يدعو للفخر نظرًا لقوة المهرجان ومكانته السينمائية عالميا.

 

فيلم أنا مش أنا 

 

وكشف "الريفي" حقيقة حجب أغنيته الجديدة "جامدين جامدين" بسبب تشابه الأسماء بينها وبين أغنية تامر حسني والتي تحمل نفس الاسم. 

وقال محمد الريفي على هامش حضوره عرض فيلم أنا مش أنا: "الأغنية تم حجبها على موقع يوتيوب لمدة 15 يوما وكنت حزينا لهذا الأمر، ولكن لم يتم حجبها  بسبب تشابه الأسماء مع أغنية تامر حسني؛ بل بسبب مشكلة أخرى منذ 7 سنوات، دون أن يكشف تفاصيلها، مؤكدا أن تم حل الأزمة وعودة الأغنية من جديد عبر "يوتيوب" 

وأكد أنه يستعد لعمل فني جديد بالتعاون مع مطرب المهرجانات أوكا من المقرر طرحه قريبا، مشيرا إلى أنه لم يفكر في التمثيل مطلقا ويرى أن الموضوع صعب بالنسبة له.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أزمات مهرجان القاهرة السينمائي مهرجان القاهرة السينمائي فيلم أنا مش اأنا

مواد متعلقة

مهرجان القاهرة، أبطال الفيلم التونسي "قنطرة" يكشفون أبرز 4 تحديات واجهتهم بالعمل (فيديو)

رئيس لجنة تحكيم مهرجان القاهرة: الحرب شكلت محور أفلامي وجعلتني مخرجا عالميا

الأكثر قراءة

الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار الرعدية غدا الأربعاء

رد فعل مصطفى محمد بعد استبداله خلال مباراة مصر وبتسوانا (فيديو)

بكام كيلو السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق؟

مصرع 4 أفراد وإصابة 7 آخرين في حادث سقوط سيارتين في ترعة الإبراهيمية بالمنيا

بعد موافقة النواب، ننشر نص قانون لجوء الأجانب

مفاجأة، كلوب خطط لضم لاعب مانشستر بدلا من تجديد عقد محمد صلاح

هل كان يعاني محمد شوقي من حالة نفسية سيئة قبل الوفاة؟ (فيديو)

حسام حسن: نجحنا في حل مشاكل مراكز قلب الدفاع والظهيرين، وغياب الجماهير بفعل فاعل

منوعات

المزيد

نذير الهلاك، ظهور سمكة «يوم القيامة» نافقة على أحد الشواطئ

السيلفي القاتل، أسد يحول لحظة سعادة إلى كابوس (فيديو)

مركبة بروجريس الروسية تنفصل عن المحطة الفضائية الدولية

كلب ينقذ سائحا تائها من الموت في جبال البيرو

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق؟

تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم الثلاثاء بالأسواق

بكام كيلو السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

المنتخبات المتأهلة لأمم إفريقيا 2025 بالمغرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

15 حديثا نبويا تبين جزاء مصيبة فقد الولد

نداءات الله للمؤمنين في سورة المائدة والأحكام الشرعية الواردة فيها

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة عبد الله بن عمر (1 – 2)

المزيد
الجريدة الرسمية