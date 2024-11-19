مهرجان القاهرة، أبطال الفيلم التونسي "قنطرة" يكشفون أبرز 4 تحديات واجهتهم بالعمل (فيديو)

احتفل أبطال الفيلم التونسي، قنطرة، بالعرض الأول للفيلم، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45.

مهرجان القاهرة السينمائي

وكشف المخرج وليد مطر مخرج الفيلم تفاصيل تحضيرات العمل خلال لقائه مع ڤيتو، قائلا: “إن الفيلم فكرته قديمة في الأساس وتدور أحداثه حوّل جسر رادس الذي يربط بين حي شعبي وحي غني”.

وأضاف أن العمل واجه العديد من الصعوبات، أبرزها الموارد المادية وضيق الوقت، حيث إن التصوير تم خلال أسابيع فقط وهذا غير كاف، بالإضافة إلى أننا واجهنا صعوبة في تصوير المشاهد الليلية.

وقالت سارة حنيش بطلة الفيلم خلال لقائها مع فيتو: "إن الفيلم عرض عليها منذ 3 سنوات وكانت تشعر بالسعادة؛ لأن الفيلم من إخراج وليد مطر فهو مخرج مميز وشخص بسيط، والأمر الذي كان صعبا علينا هو ميزانية الفيلم الضعيفة ولم يكن هناك دعم للعمل، بالإضافة إلى أننا صورنا بعض المشاهد في الصحراء وكانت درجة الحرارة مرتفعة جدا.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

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