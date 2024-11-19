الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مهرجان القاهرة، أبطال الفيلم التونسي "قنطرة" يكشفون أبرز 4 تحديات واجهتهم بالعمل (فيديو)

فيلم قنطرة
فيلم قنطرة

احتفل أبطال الفيلم التونسي، قنطرة، بالعرض الأول للفيلم، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45.

مهرجان القاهرة السينمائي

وكشف المخرج وليد مطر مخرج الفيلم تفاصيل تحضيرات العمل خلال لقائه مع ڤيتو، قائلا: “إن الفيلم فكرته قديمة في الأساس وتدور أحداثه حوّل جسر رادس الذي يربط بين حي شعبي وحي غني”.

وأضاف أن العمل واجه العديد من الصعوبات، أبرزها الموارد المادية وضيق الوقت، حيث إن التصوير تم خلال أسابيع فقط وهذا غير كاف، بالإضافة إلى أننا واجهنا صعوبة في تصوير المشاهد الليلية. 

وقالت سارة حنيش بطلة الفيلم خلال لقائها مع فيتو: "إن الفيلم عرض عليها منذ 3 سنوات وكانت تشعر بالسعادة؛ لأن الفيلم من إخراج وليد مطر فهو مخرج مميز وشخص بسيط، والأمر الذي كان صعبا علينا هو ميزانية الفيلم الضعيفة ولم يكن هناك دعم للعمل، بالإضافة إلى أننا صورنا بعض المشاهد في الصحراء وكانت درجة الحرارة مرتفعة جدا.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إطلالات حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي مهرجان القاهرة السينمائي افتتاح مهرجان القاهرة

مواد متعلقة

رئيس لجنة تحكيم مهرجان القاهرة: الحرب شكلت محور أفلامي وجعلتني مخرجا عالميا

مهرجان القاهرة السينمائي يعلن أسماء الفائزين بجوائز "جيل المستقبل"

الأكثر قراءة

الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار الرعدية غدا الأربعاء

رد فعل مصطفى محمد بعد استبداله خلال مباراة مصر وبتسوانا (فيديو)

بكام كيلو السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق؟

مصرع 4 أفراد وإصابة 7 آخرين في حادث سقوط سيارتين في ترعة الإبراهيمية بالمنيا

بعد موافقة النواب، ننشر نص قانون لجوء الأجانب

هل كان يعاني محمد شوقي من حالة نفسية سيئة قبل الوفاة؟ (فيديو)

مفاجأة، كلوب خطط لضم لاعب مانشستر بدلا من تجديد عقد محمد صلاح

حسام حسن: نجحنا في حل مشاكل مراكز قلب الدفاع والظهيرين، وغياب الجماهير بفعل فاعل

منوعات

المزيد

نذير الهلاك، ظهور سمكة «يوم القيامة» نافقة على أحد الشواطئ

السيلفي القاتل، أسد يحول لحظة سعادة إلى كابوس (فيديو)

مركبة بروجريس الروسية تنفصل عن المحطة الفضائية الدولية

كلب ينقذ سائحا تائها من الموت في جبال البيرو

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق؟

تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم الثلاثاء بالأسواق

بكام كيلو السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

المنتخبات المتأهلة لأمم إفريقيا 2025 بالمغرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

15 حديثا نبويا تبين جزاء مصيبة فقد الولد

نداءات الله للمؤمنين في سورة المائدة والأحكام الشرعية الواردة فيها

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة عبد الله بن عمر (1 – 2)

المزيد
الجريدة الرسمية