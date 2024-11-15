رئيس مدينة ديرب نجم بالشرقية يتابع عمل الوحدات المحلية

أكد المحاسب أحمد ضاحي رئيس مركز ومدينة ديرب نجم بمحافظة الشرقية أنه تابع أعمال النظافة العامة وأعمال التجميل والدهانات والإنارة والإشغالات والمشروعات القومية والأعمال الجارية داخل الوحدات المحلية والقرى التابعة لها.

متابعة الوحدات المحلية

وأضاف أنه كلف عبد الفتاح حامد نائب رئيس المركز لشئون الوحدات المحلية متابعة الوحدات المحلية وبمتابعته قام محسن الشحات رئيس الوحدة المحلية بجميزة بني عمرو ومحمد مدين سكرتير الوحدة تم متابعة الأعمال الجارية من أجل توسعة طريق جميزة بني عمرو - ديرب نجم (الدبيجية) تمهيدا لرصف الطريق في أقرب وقت.

كما قام إبراهيم جاد رئيس الوحدة المحلية ببهنيا ومعه عرفة شاهين سكرتير الوحدة ومحمد فرج مسئول اللجنة الفنية للتصالح برئاسة المركز لمتابعة سير العمل وانتظامه بالمركز التكنولوجي واللجنة الفنية للتصالح.

رفض الملفات التى لم تستوف الإجراءات

وذلك من أجل سرعة الانتهاء من رفض جميع ملفات التصالح المقدمة على قانون رقم ١٧ التي لم تستوف الشروط اللازمة للتصالح على مخالفات البناء بدون ترخيص وحاصلة على نموذج ٣ فقط

متابعة أفران الخبز ووزن الرغيف

قام مسئول المتابعة الميدانية بالوحدة بمتابعة أفران الخبز بنطاق الوحدة للتأكد من وزن وجودة رغيف الخبز ونظافة المخبز والمعدات المستخدمة مع التنبيه بضرورة الحفاظ على النظافة العامة.

متابعة سويقة بهنيا

وتم أيضا متابعة سويقة قرية بهنيا ورفع الاشغال وفتح الطريق أمام المارة والسيارات مع التنبيه بضرورة الحفاظ على النظافة العامة للمكان.

بداية مدخل قرية اكوة حتى مدخل المدينة

أما عبد المنعم طلبة رئيس الوحدة المحلية بصفط زريق ونوره يوسف سكرتيرة الوحدة تابعا مع مسئول المتابعة الميدانية ومسئول تحسين البيئة وحفاظا على النظافة العامة بنطاق الوحدة.

رفع القمامة أولا بأول

حيث تم رفع القمامة والمخلفات أولا بأول من على جانبي الطريق الرئيسي ديرب نجم - الزقازيق بداية من أكوة حتى مدخل مدينة ديرب وتم تحميل شارع الجناين وشارع النجارين وشارع الوحدة وتم مراجعة شركة النظافة.

اللجنة الفنية للتصالح

كما تم متابعة سير العمل باللجنة الفنية للتصالح والمركز التكنولوجي، وذلك من أجل الإنتهاء من رفض ملفات التصالح على قانون رقم ١٧ التي لم تستوف الشروط اللازمة للتصالح على مخالفات البناء وحاصلة على نموذج ٣ فقط وكذلك قامت حنان سلامة رئيس الوحدة المحلية بصافور.

متابعة الانضباط الإدارى بالوحدة

وسيد قنديل سكرتير الوحدة بمتابعة الدفاتر ومتابعة الانضباط الإداري وسير العمل وانتظامه داخل الوحدة ووجود السادة العاملين بأماكنهم وتقديم الخدمات للمواطنين.

متابعة سير العملية التعليمية

وقال محمد السعيد سكرتير الوحدة المحلية بدبيج إنه قام قسم المتابعة الميدانية بالوحدة بمتابعة سير العملية التعليمية بمدرسة دبيج الابتدائية والتأكد من وجود السادة المدرسين بالفصول ومتابعة النظافة العامة داخل الفصول.

رفض الملفات على القانون 17 والتى لم تستوف

كما قام محمد السعيد رئيس الوحدة المحلية بقرموط صهبرة ومحمد ماضي سكرتير الوحدة بمتابعة رش مصرف شبرا صورة للقضاء على البعوض والناموس المسبب لمرض الملاريا.

متابعة العمل بالمركز التكنولوجى بالوحدة

تم متابعة سير العمل باللجنة الفنية للتصالح والمركز التكنولوجي وذلك من أجل الانتهاء من رفض الملفات على قانون رقم ١٧ التي لم تستوف الشروط وحاصلة على نموذج ٣ فقط..

الوحدة المحلية بقرية العصايد

فيما قامت شيرين عاطف رئيس الوحدة المحلية بالعصايد ومعها أشرف يوسف سكرتير الوحدة بمتابعة سير العمل وانضباطه بالمركز التكنولوجي وأيضا اللجنة الفنية للتصالح بالوحدة وذلك من اجل سرعة الانتهاء من رفض ملفات التصالح المقدمة من المواطنين على قانون رقم ١٧ والتي لم تستوف الشروط اللازمة للتصالح وحاصلة على نموذج ٣ فقط.

محافظ الشرقية

وذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن والاحياء بمتابعة سير العمل وانضباته والمرور الميداني على الوحدات القروية لمتابعة سير العمل بمختلف القطاعات وعلى كافة المحاور.

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