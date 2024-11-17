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ثقافة وفنون

وزير الثقافة وحسين فهمي في جولة تفقدية بمهرجان القاهرة السينمائي (فيديو وصور)

وزير الثقافة وحسين
وزير الثقافة وحسين فهمي

حرص الفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45، علي  إجراء  جولة تفقدية برفقة الدكتور أحمد هنو  وزير الثقافة في خامس أيام  المهرجان.

وتابع وزير الثقافة ورئيس المهرجان سير الفعاليات، والندوات والعروض السينمائية، وتفقدا عددا من قاعات الندوات داخل دار الأوبرا المصرية.

مهرجان القاهرة السينمائي

ويشهد مهرجان القاهرة السينمائي عرض أولي حلقتين من مسلسل موعد مع الماضي، والذي يقوم ببطولته الفنان آسر ياسين.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

 

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مهرجان القاهرة السينمائي الفنان حسين فهمي وزير الثقافة

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