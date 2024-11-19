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رياضة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز

الأهلي
الأهلي

استقر الجهاز الفني لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على تشكيل الفريق لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري في المباراة المقرر لها الجمعة المقبلة فى الدوري الممتاز.

ويشكل مركز المهاجم حيرة كبيرة لمارسيل كولر، وذلك بسبب غموض موقف وسام أبو علي من اللحاق بمباراة الاتحاد بعد الإصابة التي تعرض لها رفقة منتخب فلسطين وغاب على أثرها أمام كوريا الجنوبية في تصفيات آسيا لكأس العالم. 

وفي حال تاكيد غياب وسام أبو علي عن الأهلي أمام الاتحاد سيقرر مارسيل كولر الدفع بـ الجنوب إفريقي بيرسي تاو بدلا منه في تشكيل الأحمر.  

 

 

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الاتحاد السكندري

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أكرم توفيق - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - يحيى عطية الله

الوسط: مروان عطية - أحمد نبيل كوكا - إمام عاشور

الهجوم: طاهر محمد طاهر - حسين الشحات - وسام أبو على (بيرسي تاو)  

 

قرار جديد من طاهر محمد بشأن مستقبله مع الأهلي 

 

وقالت مصادر داخل الأهلي إن طاهر محمد طاهر تحدث مع بعض زملائه بشأن وجود بعض العروض الشفهية من أندية عربية وتحديدا من الدوري السعودي والقطري.


وأوضحت المصادر أن طاهر أكد لهم تركيزه الكامل حاليا في مسيرته مع الأهلي والتي قال عنها اللاعب بالحرف انها بدأت هذا الموسم فقط وتحديدا منذ مباراة سيراميكا كليوباترا في السوبر المصري.


وقالت إن طاهر يتطلع لتحقيق مزيد من النجاحات مع الأهلي ويعتبر إن الموسم الحالي هو الاول له مع الفريق كما أنه يرغب في استمرار تألقه من أجل الحفاظ على فرص تواجده في حسابات المنتخب الوطني تحت قيادة حسام حسن.

رساله محمد رمضان إلي أشرف داري  

في سياق آخر، تحدث محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي مع أشرف داري مدافع الفريق بشأن ضرورة مطالبة والده بالتوقف عن إطلاق التصريحات المستمرة حول إصابته وإغلاق سيل التصريحات الإعلامية مؤخرا.


وقال مصدر بالأهلي إن محمد رمضان أكد للاعب أن أي أمر خاص بالإصابة يبقي من اختصاص الجهاز الطبي المخول له الحديث عن هذه الملفات.


وأوضح رمضان للاعب أن الساعات الماضية شهدت تصريحات متكررة حول إصابة اللاعب من جانب والده والحديث أيضا عن ما تردد بشأن معاناته من إصابات مزمنة وكلها أمور تؤثر سلبا على بداية مشواره مع الفريق والذي لم يبدأ بعد بسبب الاصابة المتكررة في كاحل القدم 
 

من جانب آخر، يخضع لاعبو الأهلي الدوليين لمران استشفائي في مران الغد بعد انتهاء معسكر المنتخب الوطني الليلة بمباراة بوتوسونا. 

ويضم المنتخب من لاعبي الأهلي كل من مصطفي شوبير وعمر كمال عبد الواحد ومروان عطية وطاهر محمد طاهر وأحمد نبيل كوكا. 

كما حدد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يوم 10 ديسمبر القادم موعدا للسفر إلي الإمارات لخوض نصف نهائي كأس الانتركونتيننتال ( كأس التحدي) أمام الفائز بديربي الأمريكتين المقرر له 14 من الشهر ذاته. 

 

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقناة الناقلة

 ويلتقي النادي الأهلي نظيره فريق الاتحاد السكندري يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر الجاري في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.

ويحصل لاعبو الأهلي على راحة سلبية من التدريبات اليوم الثلاثاء وفقا لبرنامج الفريق الذي يأتي في إطار التحضيرات الفنية الخاصة بمباراة الاتحاد السكندري المقبلة المقرر لها الجمعة القادم. 

ويخضع وسام أبو علي مهاجم الأهلي لمزيد من الفحوصات الطبية في القاهرة عقب عودته من معسكر منتخب فلسطين من أجل الاطمئنان علي حالته بعد تعرضه للإصابة بكدمة قوية في الركبة.

لاعب الأهلي مطلوب في الاتحاد وسموحة خلال ميركاتو الشتاء

قرار جديد من طاهر محمد طاهر بعد تألقه مع الأهلي والمنتخب

 

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