الأحد 20 أكتوبر 2024
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تعاون بين جامعة القناة ومعهد تحلية مياه البحر الصيني (صور)

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو

 استقبلت جامعة قناة السويس اليوم الأحد، وفدًا صينيًا رفيع المستوى برئاسة تشانغ تشيوفنغ مدير معهد تحلية مياه البحر والاستخدامات المتعددة بوزارة الموارد الطبيعية الصينية، بهدف بحث سبل التعاون في عدة مجالات تشمل البحث العلمي، الصناعة، وتبادل الخبرات بين الجانبين.  

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المعهد من المؤسسات العلمية الرائدة 

 يُعد المعهد الصيني من المؤسسات العالمية الرائدة في مجال بحوث تحلية المياه، حيث يسعى لتطوير تقنيات مبتكرة لتلبية احتياجات البلدان التي تعاني من شح المياه. 

جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو

 ومن جانبه أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، على أهمية هذه الزيارة التي تأتي في إطار تعزيز العلاقات الوثيقة بين الجامعة والجانب الصيني، مشيرًا إلى أن العلاقات بين جامعة قناة السويس والصين تتنامى بشكل مستمر، وهذا اللقاء يعد فرصة هامة لتعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي، لا سيما في مجال تحلية المياه، الذي يُمثل أولوية حيوية لمصر". 

جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو

أهمية الزيارة في تعزيز التعاون 

من جانبه، رحب الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، بالوفد الصيني، وأشار إلى أن هذه الزيارة تعكس الرغبة المتبادلة في تطوير شراكات بحثية وعلمية مشتركة. 

مُعربًا عن تطلعه نحو تحقيق مزيد من التعاون المثمر مع معهد تحلية مياه البحر الصيني، بما يتيح لنا تعزيز قدراتنا في الأبحاث وتطوير الحلول المستدامة لتحديات المياه. 

بناء جسور تعاون مع المؤسسات التعليمية الصينية

وأكد الدكتور تامر نبيل، عميد الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، أن اللقاء يهدف إلى بناء جسور التعاون بين المؤسستين، مشيرًا إلى أن هناك بالفعل تعاونًا في مجالات تحلية المياه واستعادة الطاقة من محطات التحلية، مؤكدًا على استعداده التام لتطوير أبحاث مشتركة مع المعهد الصيني، خاصة في مجالات تحلية المياه وتوليد الطاقة بشكل متكامل".

خلال المباحثات، قدم الجانبين مقترحات تشمل إنشاء معمل متخصص لتحلية المياه، وإجراء أبحاث مشتركة في هذا المجال، إلى جانب تنظيم شراكات علمية وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب. 

كما أوضح تشانغ تشيوفنغ، رئيس الوفد، أن المعهد يسعى إلى تعزيز التعاون مع جامعة قناة السويس من خلال  مبادرة الحزام والطريق. 

مشيرًا إلى أن هذه الشراكة تعد فرصة هامة لتبادل الخبرات وتحقيق نجاحات مشتركة في مجال تحلية المياه والصناعات المرتبطة بها.

وقد تم الاتفاق على المضي قدمًا في بحث هذه المقترحات، بما في ذلك إنشاء معامل مشتركة وشراكات بحثية طويلة الأمد، مع إمكانية الحصول على دعم من الحكومة الصينية لتعزيز هذا التعاون، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة في مصر.

تأتي هذه الزيارة في إطار استراتيجية جامعة قناة السويس لتوسيع آفاق التعاون الدولي وتعزيز مكانتها كمؤسسة رائدة في مجالات البحث العلمي والتكنولوجيا التطبيقية، مع التركيز على إيجاد حلول مبتكرة لتحديات المياه والطاقة.
 

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