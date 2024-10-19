الأحد 20 أكتوبر 2024
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محافظات

زراعة أشجار التوت العماني بشوارع الإسماعيلية (صور)

جانب من زراعة الأشجار،
جانب من زراعة الأشجار، فيتو

قامت مديرية الطرق والنقل، في محافظة الإسماعيلية وتحت إشراف المهندس أحمد الشيمي، بتطوير الجزيرة الوسطى بشارع مدرسة تكنولوجيا المعلومات، من الطريق الدائري وحتى طريق صبري مبدى، وزراعتها بأشجار التوت العماني المثمرة.

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مشاركة مجتمعية هادفة 

والتي تبرع بها أحد رجال الأعمال في إطار تفعيل دور المشاركة المجتمعية في كافة أنشطة المحافظة. 

 

مطالبة بالحفاظ على الأشجار  

 

وطالب الشيمي المواطنين بالحفاظ علي الأشجار حتى يستمتع به جميع المواطنين.
 

وفى سياق متصل، أعلن جهاز التجميل والتطوير بمحافظة الإسماعيلية،عن زراعة 100 شجرة مثمرة بشارع مدرسة التكنولوجيا بالمنطقة الخامسة في الإسماعيلية، وذلك ضمن رئيس الجمهورية "100 مليون شجرة"، ومبادرة النظافة العامة والتجميل بمحافظة الإسماعيلية "الإسماعيلية تستاهل"، والتي تم إطلاقها تحت رعاية محافظ الإسماعيلية في 21 أغسطس الماضي، بهدف رفع درجة الوعي البيئي بالمحافظة. 

جانب من زراعة الأشجار،فيتو
جانب من زراعة الأشجار،فيتو

مواصلة أعماله في مسطحات وميادين الإسماعيلية 

ومن جهة أخرى، واصل جهاز التطوير والتجميل أعماله في مسطحات وميادين الإسماعيلية، بالتنسيق مع حي ثالث الإسماعيلية، حيث تم صيانة وقص وتهذيب الأشجار، وإزالة جميع الشوك ورفع كل المخلفات، بمنطقة جاردن سيتي شرق بمساحة حوالي نصف فدان. 

جانب من زراعة الأشجار،فيتو
جانب من زراعة الأشجار،فيتو



رفع كفاءة مدخل المدينة 

هذا بالإضافة لرفع كفاءة مدخل الإسماعيلية الصحراوي من تهذيب للأشجار وقص النخيل. 

جانب من زراعة الأشجار،فيتو
جانب من زراعة الأشجار،فيتو
جانب من زراعة الأشجار،فيتو
جانب من زراعة الأشجار،فيتو

قص وتهذيب الأشجار 

وعلى جانب آخر، تم قص وتهذيب الأشجار بمنطقة الخامسة بشارع مدرسة التكنولوجيا، على أن يتم زراعتها بعدد 100 شجرة مثمرة ضمن مبادرة "الإسماعيلية تستاهل"؛ والتي تهدف لنشر الوعي البيئي لدى المواطنين والحفاظ على الوجه الجمالي والحضاري للمدينة.  

 

زراعة شجر مثمر بكافة الشوارع 

ومن الجدير ذكره، أن محافظ الإسماعيلية قام بزراعة أول شجرة مثمرة في الأول من سبتمبر الماضي، بالحديقة الدولية بالطريق الدائري، إيذانًا بانطلاق المبادرة وتشجيعًا للشباب المشاركين بالمبادرة من الجنسين، وتحفيزهم على العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية. 

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