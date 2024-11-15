الجمعة 15 نوفمبر 2024
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محافظات

رئيس مياه القناة: نجاح التجارب العملية على منظم الكلور الجديد بمحطة بورفؤاد (صور)

جانب من أعمال تشغيل
جانب من أعمال تشغيل المنظومة، فيتو

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الجمعة، على نجاح التجارب العملية على منظم الكلور الجديد سعة 40 كجم/س بمحطة معالجة بورفؤاد، بالإضافة إلى مراجعة وصيانة منظومة الكلور في محطات مياه الشرب، بإقليم القناة " بالسويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك لإطالة عمرها الافتراضي والاستدامة في العمل، وتقديم خدمات متميزة وأفضل للمواطنين. 

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متابعة مستمرة لعمليات التشطيبات 

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، علي متابعته المستمرة لأعمال التشطيبات النهائية والتجهيز للتجارب الأولية لمنظومة الكلور والقضاء على تسريب بمحطة c9. 

جانب من أعمال تشغيل المنظومة،فيتو
جانب من أعمال تشغيل المنظومة،فيتو
جانب من أعمال تشغيل المنظومة،فيتو
جانب من أعمال تشغيل المنظومة،فيتو

مؤكدًا أنه على مراجعة أعمال منظومة الكلور بمحطة مياه المنايف، ومحطة تحلية نفيشة، ومحطة البورسعيدية، والانتهاء من عمل صيانة لمنظومة الكلور بمحطة مياه الضبعية، وأخذ عينات وضبط الجرعات، كما تم الانتهاء صيانة لمنظومة كلور بمحطة مياه البعالوة وتم ضبط الجرعات. 

تنظيم برنامج تدريب للعاملين 

وقال رئيس مجلس إدارة مياه وصرف القناة، إنه قد تم تنظيم برنامج تدريبى للتعارف على أعمال منظومة الكلور وكيفية مكافحة التسريب والتي شملت محاور التدريب على أعمال التشغيل والصيانة لمنظومات الكلور ومنظومات برج التعادل وغرف الإعدام والتعرف على أجهزة الإنذار والتدريب عليها وكشف التسريب وكيفية مكافحته، كما شملت العملية التدريبية زيارات ميدانية لعدد من محطات، وذلك لتحقيق أعلى استفادة فى تحديث نظم العمل وتقييم الأداء.

جانب من أعمال تشغيل المنظومة،فيتو
جانب من أعمال تشغيل المنظومة،فيتو
جانب من أعمال تشغيل المنظومة،فيتو
جانب من أعمال تشغيل المنظومة،فيتو

عمل منظومة الكلور بشكل مستمر 

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أن إدارة منظومة الكلور قطاع المعامل تعمل بشكل مستمر بالتنسيق مع إدارة السلامة والصحة المهنية، على مدار لـ 24 ساعة، وذلك للتعامل الفوري والسريع مع أي تسريب للكلور قد يحدث في المحطات، كما تعمل الإدارة على تدريب العاملين بالمحطات للتعامل بالطريقة الصحيحة مع منظومة الكلور، وتتم صيانة منظومة الكلور في تواجد العاملين بكل محطة لرفع كفاءتهم العملية في التعامل مع مكونات منظومة الكلور الحديثة.

أخذ عينات عشوائية من المياه 

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، إلى أنه يتم أخذ عينات عشوائية من مياه الشرب، من المنازل، ودور العبادة، والمقاهي، والشبكات من مختلف المناطق، في محافظات القناة الثلاث" بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس"، لعمل التحاليل المطلوبة لها، وذلك للتأكد من مدى صلاحيتها، وضمان جودتها الصحية والمذاقية الشكلية من أجل الحفاظ على صحة المواطنين.

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