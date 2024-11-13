غسيل وتطهير وتعقيم مروقات المحطات بمحافظات القناة

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأربعاء، على متابعته المستمرة لأعمال غسيل وتطهير وتعقيم مروقات محطات مياه الشرب "بالسويس، والإسماعيلية، والإسماعيلية"، وذلك طبقا للخطة الدورية الموضوعة، من أجل تقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين لتقديم كوب مياه نظيف مطابق للمواصفات القياسية والصحية المصرح بها، من أجل صحة كل مواطن.

الانتهاء من أعمال الغسيل

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، إنه تم الانتهاء من أعمال غسيل وتطهير وتعقيم عدد كبير من مروقات المحطات منها 4 مروقات من محطة مياه فايد الكبرى، ومراحلها المتعددة للبيارات والأحواض والخزانات لافتا إلى أنه يتم استخدام أحدث الأساليب العلمية الممكنة في أعمال تطهير، المروقات بالمحطة، وذلك تحت إشراف المعمل الكيميائي بالمحطة، وذلك يتم جنبًا إلى جنب مع خطة الغسيل الدورية والاستثنائية للشبكات، إيمانًا بأهمية توفير كوب ماء نظيف لكل مواطن.

أعمال التعبئة تتم بواسطة فني المحطات

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أن عمليات غسيل وتعقيم مروقات المحطات تتم بواسطة فنيي المحطات، والمعامل والتشغيل والصيانة، باستخدام أحدث الأساليب العلمية التي تعمل علي تنقية المياه من الشوائب مثل الطمى، والرمال، والشوائب، والترسيب، وتقطير، في عملية تطهير وغسل المروقات بكل محطة مياه، وذلك تحت إشراف المعمل الكيميائي، وذلك إيمانًا بأهمية توفير كوب ماء نظيف لكل مواطن، والعمل دائما على تقديم خدمات أفضل ومتميزة.

التناوب على محطات التنقية

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أن عمليات الغسيل والتطهير والتعقيم بمحطات مياه الشرب تتم بالتناوب بين مراحل التنقية للحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة للمواطنين، وأن العمل يتم طبقا لخطة معتمدة بالتنسيق بين قطاعى المعامل ومياه الشرب، بجميع القطاعات والمناطق بمحافظات إقليم القناة، وذلك يتم جنبًا الى جنب مع خطة الغسيل الدورية والاستثنائية للشبكات.

سحب عينات

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، إلى أنه يتابع جودة مياه الشرب بمحافظات القناة الثلاث "السويس والإسماعيلية وبورسعيد" عن طريق إجمالي العينات التي يتم أخذها من المحطات والشبكات يوميًا على مدار الـ24 ساعة بعد عمل التحاليل المطلوبة" الكيميائية والميكروبيولوجية، وذلك للتأكد من صلاحيتها، استمرارًا لتنفيذ الخطة التي تستهدف تقديم خدمة متميزة.

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