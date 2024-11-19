ندوة بكلية العلوم الرياضية بجامعة القناة عن دور الشباب في الأمن القومي (صور)

نظمت كلية العلوم الرياضية، في جامعة قناة السويس، بالتعاون مع المجمع الإعلامي بالإسماعيلية ندوة بعنوان "أهمية وعي الشباب بتحديات الأمن القومي المصري"، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس.

مبادرة بداية جديدة



تأتي الندوة ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة" التي أطلقها رئيس الجمهورية بهدف بناء الإنسان وإعداده للمشاركة في عملية التنمية.

جانب من الندوة،فيتو

جانب من الندوة،فيتو

واقيمت الندوة بإشراف عام ومشاركة الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف الدكتور ماجد العزازي، عميد كلية العلوم الرياضية، بالتنسيق مع الدكتور محمد غنيم، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

جانب من الندوة،فيتو

جانب من الندوة،فيتو

شهد الندوة كل من الدكتور محمود شعيب منسق عام الأنشطة الطلابية، ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وبمشاركة سماح محمد عبده، مدير المجمع الإعلامي في الإسماعيلية.

تعزيز وعي الشباب

وأكد الدكتور ناصر مندور على أهمية تعزيز وعي الشباب بالتحديات الأمنية والسياسية التي تواجه الدولة المصرية مشيرا إلى أن الجامعة تسعى دائما لتنمية الشعور بالولاء والانتماء لدى طلابها لافتا إلى أن الشباب الواعي والمثقف هو الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة ومواجهة التحديات المختلفة.

دعم الجامعة للأنشطة الطلابية

وأوضح الدكتور محمد عبد النعيم أن الجامعة تعمل على دعم الأنشطة التي تسهم في تعزيز فكر المواطنة والانتماء، مشددا على أهمية مشاركة الشباب في مختلف الفعاليات الوطنية.

دعم جهود التنمية وبناء مستقبل مشرق

ومن جانبه أكد الدكتور ماجد العزازي حرص كلية العلوم الرياضية على المشاركة الفاعلة في دعم جهود التنمية وبناء مستقبل مشرق لمصر.

وأضاف الدكتور محمد غنيم أن الندوة شهدت تفاعلا كبيرا من الطلاب الذين أشادوا بمبادرة "بداية" وأهمية الموضوعات المطروحة بها.

شارك في تقديم محاور الندوة اللواء دكتور أشرف حافظ، المحاضر بأكاديمية ناصر والخبير في التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي، واللواء دكتور تامر شمس الدين، رئيس الإدارة المركزية للإعلام بالقناة وسيناء حيث تناولا أهمية وعي الشباب بالمتغيرات الإقليمية والدولية وأبجديات فكر المواطنة كما ألقت سماح محمد عبده كلمة تناولت فيها أهمية الحفاظ على استمرارية عملية التنمية رغم التحديات، مؤكدة أن الشباب يمثل القوة الدافعة لنهضة الوطن.

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