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محافظات

طلاب جامعة القناة يشاركون في محاضرة عن "تحقيق العدالة الذكية" (صور)

جانب من فعاليات الندوة،فيتو
جانب من فعاليات الندوة،فيتو

شارك وفد طلابي من "أسرة طلاب من أجل مصر" بجامعة قناة السويس في محاضرة "تحقيق العدالة الذكية" ضمن مبادرة بداية والتي تنظمها محكمة الإسماعيلية الابتدائية برئاسة المستشار أحمد أبو عمرة ضمن سلسلة ندوات تقدمها لتوعية الطلاب. 

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الإيمان بدور توعية الشباب 

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، على التزام الجامعة بدورها في توعية الشباب وتثقيفهم ليكونوا مواطنين فاعلين يسهمون في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيدًا بسلسلة الندوات التوعوية التي  تنظمها محكمة الإسماعيلية الابتدائية ضمن مبادرة "بداية" بهدف تعزيز وعي الطلاب بمفاهيم العدالة الذكية. 

 

جانب من فعاليات الندوة،فيتو
جانب من فعاليات الندوة،فيتو

مشاركة أسرة طلاب من أجل مصر 

وأشار "مندور" إلى أن مشاركة أسرة طلاب من أجل مصر تأتي في إطار سعي الجامعة لدعم رؤية الدولة لبناء الإنسان وترسيخ الهوية الوطنية. 

جانب من فعاليات الندوة،فيتو
جانب من فعاليات الندوة،فيتو

ومن جانبه  أوضح الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن مشاركة 20 طالبا وطالبة أسرة طلاب من أجل مصر في هذه المحاضرة تهدف إلى توعيتهم بأهمية العدالة الذكية كجزء من تكوينهم الأكاديمي والاجتماعي، حيث يُسهم هذا النوع من المبادرات في إرساء مبادئ المواطنة المسؤولة. 

جانب من فعاليات الندوة،فيتو
جانب من فعاليات الندوة،فيتو

أبرز المحاضرون في الندوة 

حاضر في الندوة كل من المستشار وليد الغزاوي مساعد رئيس محكمة الإسماعيلية الإبتدائية والدكتور أحمد مجدي، الأستاذ المساعد بكلية الهندسة، حيث قدما عرضًا متكاملًا حول مفهوم العدالة الذكية ودورها في تحقيق التوازن المجتمعي وكيفية تطبيقها في مجالات متعددة.  

 

تمت المحاضرة بإشراف تنفيذي الدكتور محمود شعيب، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور محمد الباز منسق عام أسرة طلاب من أجل مصر والطالب محمد شريف مقرر الأسرة وبالتنسيق مع الإدارة العامة لرعاية الشباب، حيث أشرف عبد الله عامر، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وياسر عبد المجيد، مدير إدارة الأسر الطلابية، على تنظيم مشاركة الطلاب.

تهدف هذه الندوات التي تنظمها محكمة الإسماعيلية الإبتدائية إلى إكساب الطلاب رؤى حديثة تسهم في بناء شخصيتهم وتأهيلهم ليكونوا عناصر إيجابية في المجتمع.

 

 

 

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