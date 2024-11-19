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رياضة

مباراة مصر وبوتسوانا، العميد يلقي المحاضرة الفنية للاعبي المنتخب باستاد الدفاع الجوي

حسام حسن، فيتو
حسام حسن، فيتو

منتخب مصر، يلتقي منتخب مصر الأول لكرة القدم، نظيره منتخب بوتسوانا، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب.

ونظرا لضيق الوقت ستتحرك حافلة منتخب مصر إلى ملعب المباراة في الثالثة عصرا على أن يعقد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، المحاضرة الأخيرة للاعبين داخل استاد الدفاع الجوي.

 

 

موعد مباراة مصر وبوتسوانا والقناة الناقلة

 

وتنطلق صافرة مباراة منتخب مصر وبوتسوانا في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، وتنقلها شبكة قنوات بي إن سبورت على الهواء مباشرة.

رقم تاريخي ينتظر منتخب مصر أمام بوتسوانا

ويبحث منتخب مصر تحت قيادة المدير الفني حسام حسن، عن ختام تاريخي لمشاركة الفراعنة في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025، وذلك من خلال تحقيق الفوز على بتسوانا اليوم الثلاثاء.

ويمتلك منتخب مصر في رصيده قبل مواجهة اليوم 13 نقطة، والفوز يعني الوصول إلى النقطة رقم 16، وهو رقم تاريخي لم يصل إليه منتخب مصر من قبل، منذ استحداث نظام المجموعات في 1992، حيث كان أعلى رصيد 15 نقطة في تصفيات أمم أفريقيا 2023، بالفوز في خمسة مواجهات والخسارة في مواجهة وحيدة، وكان يقود المنتخب حينها المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا.

يشار إلى أن الرقم القياسي لمنتخب مصر في تصفيات أمم أفريقيا مسجل باسم البرتغالي روي فيتوريا في نسخة 2023 عندما حصد 15 نقطة بالفوز في 5 مباريات مع الخسارة مرة واحدة.

منتخب مصر يضمن تأهله لكأس الأمم الأفريقية

وحسم منتخب مصر رسميا بطاقة التأهل لبطولة أمم إفريقيا 2025 من الجولة الرابعة، بعد أن حقق أربع إنتصارات متتالية على حساب الرأس الأخضر وبوتسوانا وموريتانيا بالقاهرة، قبل أن يفوز على المنتخب الموريتاني في الجولة الرابعة على ملعبه ووسط جماهيره بالعاصمة نواكشوط، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة 

وفي مباراة الجولة الماضية تعادل منتخب مصر أمام مضيفه كاب فيردي على ملعب الأخير بهدف لكل منهما ليصل إلى النقطة الثالثة عشر ويوسع الفارق مع أقرب منافسيه المنتخب البوتسواني إلى 6 نقاط كاملة.

منتخب مصر يطمح لمواصلة إنتصاراته أمام بوتسوانا

ويطمح منتخب مصر الوطني لمواصلة إنتصاراته تحت قيادة مديره الفني حسام حسن وتحقيق فوزه الخامس في مشوار التصفيات على حساب بوتسوانا في لقاء اليوم بالجولة الأخيرة.

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