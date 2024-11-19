موعد مباراة منتخب مصر أمام بوتسوانا في تصفيات أمم أفريقيا والقناة الناقلة

منتخب مصر ، يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، لمواجهة منتخب بوتسوانا في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب.

منتخب مصر يتعادل مع كاب فيردي

وتعادل منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام مضيفه منتخب الرأس الأخضر بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت على الملعب الوطني بالعاصمة “برايا”، مساء الجمعة الماضي، في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لـ كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب

تقدم طاهر محمد طاهر لمصر في الدقيقة 31، وتعادل ريان مينديز للرأس الأخضر في الدقيقة 63

منتخب بوتسوانا، فيتو

موعد مباراة مصر وبوتسوانا والقناة الناقلة

ويلتقى منتخب مصر نظيره البوتسواني اليوم الثلاثاء، على ستاد الدفاع الجوي، في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 المقرر إقامتها في المغرب.

وتنطلق صافرة مباراة مصر وبوتسوانا في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، وتنقلها شبكة قنوات بي إن سبورت على الهواء مباشرة.

غيابات منتخب مصر في لقاء بوتسوانا

ويغيب عن الفراعنة فى مباراة بوتسوانا كلٌّ من: محمد صلاح ورامى ربيعة وزيزو ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني وخالد صبحي، ومحمد شحاتة للإصابة، ومحمد الشناوي وحمدى فتحي للإيقاف، بعد حصولهما على الإنذار الثاني خلال التعادل مع الرأس الأخضر.

ترتيب المجموعة الثالثة في كأس تصفيات أمم أفريقيا

مصر 13 نقطة

بوتسوانا 7 نقاط

موريتانيا 4 نقاط

كاب فيردي 4 نقاط

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