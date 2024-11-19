ترتيب مجموعة منتخب مصر قبل مباراته أمام بوتسوانا

منتخب مصر، تترقب جماهير كرة القدم المصرية، مباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام نظيره منتخب بوتسوانا، في اللقاء الذي يجمعهما اليوم الثلاثاء على استاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب.

مصر تتعادل مع كاب فيردي

وتعادل منتخب مصر مع مضيفه كاب فيردي بنتيجة 1/1، في المباراة التي جرت على الملعب الوطني بالعاصمة “برايا”، مساء الجمعة الماضي، في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لـ كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

سجل طاهر محمد طاهر هدف منتخب مصر في الدقيقة 31، بينما تعادل ريان مينديز لمنتخب الرأس الأخضر من ضربة جزاء في الدقيقة 63.

منتخب مصر الوطني، فيتو

منتخب مصر يتصدر مجموعته

وقبل مواجهة منتخب مصر أمام بوتسوانا، يتصدر الفراعنة صدارة المجموعة الثالثة برصيد ١٣ نقطة، بعدما حقق الفوز في الجولات الأربع الأولى، فيما تعادل في الجولة الخامسة أمام منتخب كاب فيردي على ملعبه، ويختتم مشواره في تصفيات أمم إفريقيا بمواجهة بوتسوانا باستاد الدفاع الجوي ساعيا للفوز لتعزيز موقعه في الصدارة ورفع رصيده من النقاط إلى ١٦ نقطة.

ترتيب المجموعة الثالثة في كأس تصفيات أمم أفريقيا

مصر 13 نقطة

بوتسوانا 7 نقاط

كاب فيردي 4 نقاط

موريتانيا 4 نقاط

منتخب مصر بالأحمر والأبيض أمام بتسوانا

أسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر وبوتسوانا المقرر لها الخامسة مساء غد الثلاثاء في الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 عن ارتداء الفراعنة القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأسود، بينما يرتدي منتخب بتسوانا القميص الأبيض في الأزرق.

وحضر الاجتماع الفني ممثلًا عن منتخب مصر مينا سامح إداري المنتخب وعبدالله سيد مدير المهمات.

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