الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ترتيب مجموعة منتخب مصر قبل مباراته أمام بوتسوانا

منتخب مصر يواجه بوتسوانا،
منتخب مصر يواجه بوتسوانا، فيتو

منتخب مصر، تترقب جماهير كرة القدم المصرية، مباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام نظيره منتخب بوتسوانا، في اللقاء الذي يجمعهما اليوم الثلاثاء على استاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب.

 

مصر تتعادل مع كاب فيردي

وتعادل منتخب مصر مع مضيفه كاب فيردي بنتيجة 1/1، في المباراة التي جرت على الملعب الوطني بالعاصمة “برايا”، مساء الجمعة الماضي،  في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لـ كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

سجل طاهر محمد طاهر هدف منتخب مصر في الدقيقة 31، بينما تعادل ريان مينديز لمنتخب الرأس الأخضر من ضربة جزاء في الدقيقة 63.

منتخب مصر الوطني، فيتو
منتخب مصر الوطني، فيتو

منتخب مصر يتصدر مجموعته

وقبل مواجهة منتخب مصر أمام بوتسوانا، يتصدر الفراعنة صدارة المجموعة الثالثة برصيد ١٣ نقطة، بعدما حقق الفوز في الجولات الأربع الأولى، فيما تعادل في الجولة الخامسة أمام منتخب كاب فيردي على ملعبه، ويختتم مشواره في تصفيات أمم إفريقيا بمواجهة بوتسوانا باستاد الدفاع الجوي ساعيا للفوز لتعزيز موقعه في الصدارة ورفع رصيده من النقاط إلى ١٦ نقطة. 

 

ترتيب المجموعة الثالثة في كأس تصفيات أمم أفريقيا

مصر 13 نقطة

بوتسوانا 7 نقاط

كاب فيردي 4 نقاط

موريتانيا 4 نقاط

منتخب مصر بالأحمر والأبيض أمام بتسوانا

أسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر وبوتسوانا المقرر لها الخامسة مساء غد الثلاثاء في الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 عن ارتداء الفراعنة القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأسود، بينما يرتدي منتخب بتسوانا القميص الأبيض في الأزرق.

وحضر الاجتماع الفني ممثلًا عن منتخب مصر مينا سامح إداري المنتخب وعبدالله سيد مدير المهمات.

نجم الزمالك السابق: حسام حسن صنع توليفة جيدة من الخبرة والشباب بمنتخب مصر

حسام حسن يلغي المؤتمر الصحفي لمباراة بوتسوانا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مصر منتخب مصر الأول لكرة القدم منتخب بوتسوانا تصفيات أمم إفريقيا 2025 ترتيب مجموعة مصر بتصفيات امم افريقيا كاب فيردي موريتانيا

مواد متعلقة

منتخب مصر يخوض مرانه الأخير استعدادا لمواجهة بتسوانا (صور)

ترتيب كباتن منتخب مصر أمام بتسوانا في غياب محمد صلاح والشناوي

طاقم حكام جامبي يدير مباراة منتخب مصر ضد بتسوانا

غيابات منتخب مصر أمام بوتسوانا بتصفيات أمم أفريقيا

الأكثر قراءة

بعد الإسكندرية، الأرصاد تحذر هذه محافظات من سوء حالة الطقس اليوم

موعد مباراة منتخب مصر أمام بوتسوانا في تصفيات أمم أفريقيا والقناة الناقلة

حسن البارودي، دخل الفن بالصدفة وشارك في 3 أفلام عالمية ونهاية حزينة لمسيرته الفنية

أخبار مصر: وفاة محمد شوقي لاعب كفر الشيخ، الأرصاد تحذر 5 محافظات، قفزة مفاجأة للذهب، هدية "تاريخية" من بايدن للدول الفقيرة

ارتفاع طال جميع الأنواع، اللحوم تباغت المصريين بأسعار جديدة بالأسواق

"صقر وقوة" تجاوزا نصف مليون جنيه، أسعار اللوحات المعدنية المميزة

المحطات النووية لتوليد الكهرباء تطلق اليوم إشارة تركيب قلب المفاعل للوحدة النووية الرابعة

سعاد مكاوي، أميرة المونولوج التي طلقها الموجي بسبب وداد حمدي وأم كلثوم منعت إذاعة أشهر أغانيها

منوعات

المزيد

حكاية بريطانية حاولت إنقاذ طفلتها من الموت فانتهي بها الحال للحبس

صانع محتوى بدرجة امتياز، وسيلة حديثة لـ رونالدو لتصوير مقاطعه على "يوتيوب" (فيديو)

عطل فني يؤخر رحلات الطيران البريطاني في أنحاء أوروبا، وتكدس بمطار هيثرو (فيديو)

أسوشيتد برس تقرر تسريح نحو 8% من موظفيها

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم الثلاثاء بالسوق المحلى

تعرف على سعر الألومنيوم السلندرات اليوم الاثنين 18-11-2024

بكام كيلو السكر اليوم الإثنين في الأسواق؟

يبدأ من 28 جنيها، تعرف على أسعار الأرز الأبيض بالسوق المحلى اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

5 حالات تؤدي لتغيير عدادات الكهرباء القديمة بأخرى مسبقة الدفع (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة الإمام الحسن سبط رسول الله (5 – 5)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 19 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 19 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية