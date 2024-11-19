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تحرير 8 محاضر تموينية بمركز الزقازيق في الشرقية

استمرار أعمال الرقابة
استمرار أعمال الرقابة التموينية بمحافظة الشرقية

 شنت الأجهزة التنفيذية بـ رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملة على المحال التجارية والسويقات للتأكد من توافر السلع الغذائية وضبط الأسعار بمركز الزقازيق، وتم تحرير 8 محاضر تموينية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السكر والزيت، وتم التحفظ على المضبوطات تمهيدا لمصادرتها.

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توجيهات المهندس حازم الأشموني 

 جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديري الإدارات التموينية وتكليفات شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق لتكثيف الحملات اليومية للمرور على الأنشطة التجارية المختلفة وذلك لمراجعة ترخيصها والتأكد من توافر السلع الغذائية ومدى صلاحيتها وطرحها أمام المواطنين بأسعار مناسبة. 

 قامت الأجهزة التنفيذية بالتفتيش على الأسواق والمنافذ للتأكد من توافر السلع وصلاحية المواد الغذائية المعروضة والالتزام بالأسعار وضرورة وضع تسعيرة  على المنتجات  وتوافر كافة السلع الغذائية وعدم وجود أى نقص بالسلع، والتأكد من عدم التلاعب بالأسعار للتخفيف على كاهل المواطنين.

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