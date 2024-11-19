التنمية الثقافية تحتفل بتخريج 4 دفعات من مدرسة الإنشاد الديني

يحتفل قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي بتخريج أربعة دفعات من مدرسة الانشاد الديني، تحت إشراف الشيخ محمود التهامي نقيب المنشدين، في السابعة من مساء الخميس القادم الموافق 21 نوفمبر، وذلك في مسرح السامر بمدينة الإعلام، العجوزة.

مدرسة الإنشاد الديني

جدير بالذكر أن مدرسة الإنشاد الديني، أسسها الشيخ محمود التهامي عام 2014، وذلك عقب تأسيس نقابة الإنشاد الديني، وتستهدف المدرسة الحفاظ على فن التواشيح والابتهالات وصونه، وكذلك صقل موهبة المُنشدين بشكل علمي، من خلال دراسة المقامات الموسيقية وعلاقتها بفن التواشيح والابتهالات.

ويدرس طلاب المدرسة التواشيح وعلم النغم والمقامات الموسيقية واللغة ومخارج الألفاظ وتمتد فترة الدراسة بين 4 و6 أشهر، كما أنها تستقبل كل الأعمار والأديان والأجناس ومن جميع دول العالم، طالما تتوافر الموهبة.

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