الجمعة 20 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

أبرز لقطات احتفال الأوبرا المصرية بالمولد النبوي الشريف

دار الأوبرا
دار الأوبرا

نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد إحتفالات إحياءً لذكرى المولد النبوى الشريف التي قدمتها فرقة الإنشاد الدينى فى مساء أمس الخميس ١٩ سبتمبر على مسرح أوبرا الإسكندرية.

 ويعاد تقديم الحفل يوم السبت ٢١ سبتمبر على مسرح أوبرا دمنهور.


تضمن البرنامج  أعطر الابتهالات والأناشيد الروحانية منها ولد الهدى وإنى أحب محمدًا لحسام صقر، المسك فاح،الليلة حلوة، صلوا على من ذكر الله والنبى غالي من الفلكلور المصرى، يا أيها النبى والنبي صلوا عليه من التراث الصوفى، ظهر الدين المؤيد لـ صبرى مدلل، يوم ميلادك يا نبينا لـ أحمد صدقى، ما شممت الورد لـ عبد الله البياتى، التعطيرة لـ شيخ على محمود، سلام على النبى لـ عبد المنعم الحريرى، الشمعتين ومدد يا رسول الله لـ عبد العظيم عبد الحق، بحبك وبريدك لـ عباس الديب، نور النبي هل علينا لـ محمد الكحلاوى، وختامًا أسماء الله الحسنى للـشيخ سيد مكاوى أداء فارس عبد العال، محمد نشأت، أحمد حسن، محمد حسين، حسام صالح، بلال مختار، وائل سراج، حاتم زايد إعداد وتحفيظ حسام صقر.

 

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

الأوبرا المصرية احتفالات دار الاوبرا الأوبرا الدكتورة لمياء زايد المولد النبوي الشريف دار الأوبرا المصرية دار الأوبرا

الأكثر قراءة

البلدي تتراجع 3 جنيهات، تعرف على أسعار الدواجن اليوم الجمعة

أرفض الظهور مع الراقصات وأبويا كان مداح للرسول، تصريحات مفاجئة لـ عبد الباسط حمودة

تعرف على الاتهامات المتبادلة بين صلاح التيجاني والفتاة خديجة

أنا أو زوال إسرائيل، ترامب يوجه تحذيرا للناخبين اليهود قبل الانتخابات الأمريكية

موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2024، وهذه حقيقة الزيادة الجديدة

إيقاف تشغيل بعض القطارات بدءا من اليوم، تعرف عليها

العواقب وخيمة، روسيا تحذر من شن إسرائيل عملية عسكرية واسعة في لبنان

بالون أطفال يثير ذعرًا في بلدة تركية، ما القصة؟

منوعات

المزيد

بالون أطفال يثير ذعرًا في بلدة تركية، ما القصة؟

ارتفاع حصيلة ضحايا العقار المنهار في سيراليون لـ 15 شخصا (فيديو)

هاري وميجان يعلنان موقفهما من الانتخابات الأمريكية

لغتك العربية فظيعة، ابنة رونالدو تشعل مواقع التواصل (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الأرز المحلي اليوم الجمعة 20-9-2024

موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2024، وهذه حقيقة الزيادة الجديدة

بسبب جمهور الأهلي، تعديل على تشغيل الخط الثالث للمترو غدا

إيقاف تشغيل بعض القطارات بدءا من اليوم، تعرف عليها

المزيد

انفوجراف

من تدعو لهم الملائكة؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الحكمة من إبهام عدد أهل الكهف؟، الشعراوي يوضح (فيديو)

دعاء الجمعة لتحصين النفس ضد السحر والمس والحسد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 20-9-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية