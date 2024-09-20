أبرز لقطات احتفال الأوبرا المصرية بالمولد النبوي الشريف

نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد إحتفالات إحياءً لذكرى المولد النبوى الشريف التي قدمتها فرقة الإنشاد الدينى فى مساء أمس الخميس ١٩ سبتمبر على مسرح أوبرا الإسكندرية.

ويعاد تقديم الحفل يوم السبت ٢١ سبتمبر على مسرح أوبرا دمنهور.



تضمن البرنامج أعطر الابتهالات والأناشيد الروحانية منها ولد الهدى وإنى أحب محمدًا لحسام صقر، المسك فاح،الليلة حلوة، صلوا على من ذكر الله والنبى غالي من الفلكلور المصرى، يا أيها النبى والنبي صلوا عليه من التراث الصوفى، ظهر الدين المؤيد لـ صبرى مدلل، يوم ميلادك يا نبينا لـ أحمد صدقى، ما شممت الورد لـ عبد الله البياتى، التعطيرة لـ شيخ على محمود، سلام على النبى لـ عبد المنعم الحريرى، الشمعتين ومدد يا رسول الله لـ عبد العظيم عبد الحق، بحبك وبريدك لـ عباس الديب، نور النبي هل علينا لـ محمد الكحلاوى، وختامًا أسماء الله الحسنى للـشيخ سيد مكاوى أداء فارس عبد العال، محمد نشأت، أحمد حسن، محمد حسين، حسام صالح، بلال مختار، وائل سراج، حاتم زايد إعداد وتحفيظ حسام صقر.