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ثقافة وفنون

الأوبرا تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف في معهد الموسيقى العربية

دار الأوبرا المصرية،
دار الأوبرا المصرية، فيتو

تنظم  دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، احتفالية فنية بمناسبة الذكرى العطرة للمولد النبوى الشريف، تحييها فرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو عمر فرحات، وذلك في الثامنة والنصف مساء الأحد ١٥ سبتمبر، على مسرح معهد الموسيقى العربية، ضمن توجهات وزارة الثقافة المصرية لإعلاء القيم الإنسانية والاحتفال بالمناسبات الدينية.  

برنامج احتفال الأوبرا بذكرى المولد النبوي بمعهد الموسيقى العربية

يتضمن البرنامج مجموعة من المؤلفات الروحانية والأناشيد والتواشيح والأعمال الدينية التراثية التي تحتفي بمولد الرسول الكريم منها "عليك سلام الله،ذكرى ميلاد النبى،صلينا الفجر فين، دعونى،روح الوجود، حبيب الله،نبينا هادينا، يا رسول الإنسانية، صلى الله على طه، النبى ذلك الإمام، مولد الهادى، محمد يارسول الله، سلام الله يا طه، أسماء الله الحسنى " وغيرها أداء أمنية سمير، سماح عباس، حسام صقر، تامر نجاح، أحمد نافع، ابراهيم فاروق، أشرف زيدان وطه حسين.

الجدير بالذكر أن فرقة الإنشاد الدينى تأسست على يد الموسيقار الراحل عبد الحليم نويرة فى عام 1972 وبدأت أولى حفلاتها بقيادته عام 1973 بهدف الحفاظ على التراث الغنائى الدينى، وتخصصت فى تقديم الأعمال والألحان الدينية وتدريب وتبنى الأصوات الشابة الواعدة على الأناشيد والابتهالات الدينية حيث شاركت فى إحياء جميع المناسبات الدينية على مدار العام على مسارح دار الأوبرا المختلفة بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.

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