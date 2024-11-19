بيلاروسيا تتأهب لأي تهديدات إرهابية خلال الانتخابات الرئاسية

تجري الشرطة البيلاروسية تدريبات قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في الـ26 من يناير المقبل، وذلك لضمان منع مظاهر التطرف والإرهاب، وفقًا لما أعلنته وزارة الداخلية في بيلاروسيا اليوم الثلاثاء.

بيلاروسيا تجري تدريبات عسكرية قبل الانتخابات الرئاسية

وبحسب "رويترز"، من غير المتوقع أن يخسر الرئيس البيلاروسي، الذي يحكم البلاد بقبضة من حديد منذ 20 عامًا، في الانتخابات.

وذكرت الوزارة في بيان عبر قناتها على تطبيق تيليجرام أن "الهدف (من التدريبات) هو منع مظاهر التطرف والإرهاب، ومنع تورط مواطنين في أعمال غير قانونية، وإخماد أي انتهاك للنظام العام".

موعد التدريبات في بيلاروسيا

وأضافت أن التدريبات تجرى في الفترة من الـ19 إلى الـ22 من نوفمبر الجاري في العاصمة مينسك وفي مدن ومراكز الأقاليم الكبرى.

لوكاشينكو (70 عامًا)، الذي يصف نفسه بأنه "آخر دكتاتور في أوروبا"، حليف قوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومؤيد لموقف موسكو من أوكرانيا.

وأثارت إعادة انتخاب لوكاشينكو لولاية سادسة في عام 2020 احتجاجات غير مسبوقة بعد أن اتهمته المعارضة والغرب بالتلاعب بنتائج الانتخابات للفوز على منافسته سفياتلانا تسيخانوسكايا.

وأدت حملة لقمع المتظاهرين والمعارضين إلى حبس عدة آلاف من الأشخاص تمَّ العفو عن بعضهم بعد ذلك.

وتقول منظمات لحقوق الإنسان، إن هناك 1400 سجين سياسي تقريبًا لا يزالون محتجزين في بيلاروسيا.

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