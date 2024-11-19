الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بيلاروسيا تتأهب لأي تهديدات إرهابية خلال الانتخابات الرئاسية

رئيس بيلاروسيا،فيتو
رئيس بيلاروسيا،فيتو

تجري الشرطة البيلاروسية تدريبات قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في الـ26 من يناير المقبل، وذلك لضمان منع مظاهر التطرف والإرهاب، وفقًا لما أعلنته وزارة الداخلية في بيلاروسيا اليوم الثلاثاء.

بيلاروسيا تجري تدريبات عسكرية قبل الانتخابات الرئاسية

وبحسب "رويترز"، من غير المتوقع أن يخسر الرئيس البيلاروسي، الذي يحكم البلاد بقبضة من حديد منذ 20 عامًا، في الانتخابات.

وذكرت الوزارة في بيان عبر قناتها على تطبيق تيليجرام أن "الهدف (من التدريبات) هو منع مظاهر التطرف والإرهاب، ومنع تورط مواطنين في أعمال غير قانونية، وإخماد أي انتهاك للنظام العام".

موعد التدريبات في بيلاروسيا

وأضافت أن التدريبات تجرى في الفترة من الـ19 إلى الـ22 من نوفمبر الجاري في العاصمة مينسك وفي مدن ومراكز الأقاليم الكبرى.

لوكاشينكو (70 عامًا)، الذي يصف نفسه بأنه "آخر دكتاتور في أوروبا"، حليف قوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومؤيد لموقف موسكو من أوكرانيا.

وأثارت إعادة انتخاب لوكاشينكو لولاية سادسة في عام 2020 احتجاجات غير مسبوقة بعد أن اتهمته المعارضة والغرب بالتلاعب بنتائج الانتخابات للفوز على منافسته سفياتلانا تسيخانوسكايا.

وأدت حملة لقمع المتظاهرين والمعارضين إلى حبس عدة آلاف من الأشخاص تمَّ العفو عن بعضهم بعد ذلك.

وتقول منظمات لحقوق الإنسان، إن هناك 1400 سجين سياسي تقريبًا لا يزالون محتجزين في بيلاروسيا.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس البيلاروسي الشرطة البيلاروسية العاصمة مينسك بيلاروسيا روسيا فلاديمير بوتين موسكو

مواد متعلقة

خارجية بيلاروسيا تستدعي سفير اليابان بسبب نشاط تجسسي

رئيس بيلاروسيا: موسكو لن تتأخر في إرسال قواتها للدفاع عن أراضينا

وفاة سفير سوريا لدى بيلاروسيا بسبب أزمة قلبية

الأكثر قراءة

قفزة جديدة، سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

انخفاض كبير في أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

عيد ميلاد السيسي الـ70، أبرز المحطات واللحظات الفارقة في حياة الرئيس (صور)

علاء مبارك يوجه رسالة عنيفة لمسئولي الآثار بعد تكسير أحجار الهرم

رئيس النواب يعلق على اعتراضات نقابة الصحفيين بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وكالة فيتش ترفع التصنيف الائتماني لـ 4 بنوك مصرية

ارتفاع الذرة وانخفاض عباد الشمس، ننشر أسعار الزيت اليوم الثلاثاء بالأسواق

منوعات

المزيد

إيلون ماسك يعد بإنقاذ أمريكا من الإفلاس

قصواء الخلالي تكشف عن مشاركتها للمصور العالمي ماريو تيستينو في جولته بمصر (فيديو)

حكاية بريطانية حاولت إنقاذ طفلتها من الموت فانتهي بها الحال للحبس

صانع محتوى بدرجة امتياز، وسيلة حديثة لـ رونالدو لتصوير مقاطعه على "يوتيوب" (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض كبير في أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم الثلاثاء بالسوق المحلى

تعرف على سعر الألومنيوم السلندرات اليوم الاثنين 18-11-2024

بكام كيلو السكر اليوم الإثنين في الأسواق؟

المزيد

انفوجراف

حقوق كل لاجئ على أرض مصر وفق القانون (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم السرقة في المنام وعلاقته بعدم القدرة على اتخاذ قرار حاسم

كل ما تريد معرفته عن أحكام الصلاة على الكرسي في المسجد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة الإمام الحسن سبط رسول الله (5 – 5)

المزيد
الجريدة الرسمية