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انطلاق أعمال تطوير شارع متولي الشعراوي بحي جنوب الجيزة وإزالة التعديات (صور)

تطوير الشارع
تطوير الشارع

 شهد حي جنوب الجيزة منذ قليل انطلاق أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع متولي الشعراوي، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتشمل أعمال التطوير إزالة كافة التعديات الموجودة على خطوط التنظيم بهدف توسعة الشارع وتحسين حركة المرور، بالإضافة إلى إجراء أعمال الصيانة اللازمة للطرق والأرصفة.

وعلى جانب آخر، كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن باستغلال عدد من المواقع أسفل الكباري والأراضي الفضاء لتخصيصها كساحات انتظار للسيارات للقضاء على الانتظار الخاطئ للمركبات لتيسير الحركة المرورية. 

رفع كافة المخلفات والقمامة والرتش من أرض موقف البوهي القديم

ووجه محافظ الجيزة رئيس حي إمبابة بالتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل ورفع كافة المخلفات والقمامة والرتش من أرض موقف البوهي القديم، وتحويلها إلى ساحة لانتظار السيارات لقاطني المنطقة، وذلك بعد نقل موقف السرفيس القديم إلى موقعه الجديد المجهز بشكل حضاري في إطار خطة المحافظة لإحكام السيطرة على منظومة السرفيس واستبدال المواقف العشوائية بالحضارية.  

كما وجه المهندس عادل النجار بوضع مخطط ودراسة شاملة لقطعة الأرض الخاصة بالموقف القديم لتحقيق الاستفادة من الموقع بإقامة مشروع خدمي للمواطنين وفقًا للاحتياجات بالمنطقة.  
 

وتنفيذًا للتكليفات الواردة اطلع محافظ الجيزة على جهود رفع كافة المخلفات من أرض موقف البوهي القديم حيث تم الانتهاء من رفع كافة المخلفات وتمهيد الساحة وتجهيزها لوقوف السيارات، حيث تم تحويلها من بؤرة لإلقاء المخلفات والقمامة وتجمع لعربات الكارو تسيء للمظهر العام بالمنطقة إلى موقف انتظار سيارات ساهم في القضاء على الزحام والتكدس المرورى بالمنطقة

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