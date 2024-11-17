محافظة الجيزة تضع حلولا جذرية لعمارة نفق نصر الدين العالقة منذ 34 عاما

عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة لقاء موسعًا للوقوف على آليات حل أحد أقدم القضايا المعلقة بملفات عمل المحافظة لأكثر من ٣٤ عامًا وهي عدم تسلم ملاك الوحدات السكنية بعمارة نفق نصر الدين بحي جنوب الجيزة لوحداتهم حتى الآن وذلك بحضور إبراهيم الشهابي نائب المحافظ والنواب محمد الحسيني وكيل أول لجنة الإدارة المحلية وعمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية وذكي عباس وأسامة الأشموني وإيمان الالفي أعضاء مجلس النواب.

حل مشكلة الوحدات السكنية بعمارة نفق نصر الدين بحي جنوب الجيزة

وأكد محافظ الجيزة انه تم بحث الملف بشكل كامل من قبل الجهاز التنفيذي وعدد من أعضاء مجلس النواب وممثلين عن وزارة الإسكان للنظر والوصول الي الحلول الملائمة في ضوء الاطار القانوني لرفع المعاناة عن كاهل ملاك الوحدات وتسليم العمارة السكنية لهم بعد إنهاء كافة الاعمال اللازمة لها من رفع كفاءة للبنية التحتية وتحسين حالة المرافق وانهاء التشطيبات اللازمة.

وأوضح محافظ الجيزة انه تم تكليف حي جنوب الجيزة وهيئة النظافة والتجميل برفع كافه المخلفات والقمامة المتراكمة علي مدار سنوات داخل وبمحيط العمارة السكنية كأولي خطوات العمل التنفيذي للسير في إجراءات الحل.

طرح مشروع العمارة السكنية بشارع البحر الأعظم

وأشار النجار إلى انه تم الوصول الي حلول توافقية مع السكان حيث تم الاتفاق علي طرح مشروع العمارة السكنية بشارع البحر الاعظم والتي تقع ملكيتها لمحافظة الجيزة علي عددًا من الشركات العاملة في ملف التطوير العقاري وتوقيع بروتوكول معها لاستغلال بعض الحقوق العقارية بعمارة البحر الأعظم في سبيل التدخل في إنهاء أعمال الإنشاءات والمرافق والتشطيبات اللازمة بعمارة نفق نصر الدين وذلك دون تحميل المواطنين او المحافظة اي أعباء مالية اضافية والالتزام بالتعاقدات المبرمة كحل جذري لتلك المشكلة المعلقة علي مدار سنوات.

ولفت إلى انه تقدم حتي الان ٥ شركات " مطورين عقارين " للمشاركة في المشروع وسوف يتم دراسة الملفات المقدمة منهم من قبل المعنيين واللجنة المشكلة بالمحافظة لتحديد افضل العروض وتنفيذها وفقًا للقانون واللوائح المحددة لذلك.

طرح مسطح جراج عمارة نفق نصر الدين لملاك الوحدات السكنية

واشار محافظ الجيزة خلال اللقاء الي سعي المحافظة لطرح مسطح الجراج الكائن بالدور السفلي لعمارة نفق نصر الدين لملاك الوحدات السكنية بها وذلك للاستفادة منه نظرًا لما تعانيه المنطقة من تكدس مروري وندره في الساحات المتاحة لانتظار السيارات الي جانب بحث موقف احد قطع الاراضي الفضاء المتواجدة بجوار العمارة السكنية لإنشاء جراج لإنتظار السيارات به كأحد الحلول الإضافية .

وأوضح محافظ الجيزة انه سيتم وضع جدول زمني لكافة خطوات العمل التنفيذية ومتابعه مراحل العمل والتنفيذ لحين غلق الملف بالكامل وتسليم العمارة السكنية بالكفاءة اللازمة للسكان.

ومن جانبهم أوضح النواب ان هناك نيه واضحة للجهاز التنفيذي للمحافظة في حل تلك المشكلة العالقة حيث تم التأكيد علي متابعة الملف لحين الإنتهاء منه بالكامل انطلاقًا من التعاون المثمر بين الجهاز التنفيذي لمحافظة الجيزة وأعضاء مجلس النواب.

كما أكد ممثلي السكان من ملاك الوحدات السكنية بعمارة نصر الدين عن نية جميع الملاك في التنازل عن كل القضايا المرفوعة ضد محافظة الجيزة والتعاون الكامل لتنفيذ الحلول المقترحة والوفاء بكافة الالتزامات الواقعة علي السكان.

جاء اللقاء بحضور اللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة ومحمد نور السكرتير المساعد ومحمد مرعي رئيس مدينة الجيزة والمهندس هيثم الدسوقي رئيس قطاع التفتيش بوزارة التنمية المحلية واللواء وائل سعده والدكتور طارق نصر الدين مدير مركز دعم التصميمات المعمارية والهندسية وأشرف تامر رئيس حي جنوب.