الجمعة 15 نوفمبر 2024
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أخبار مصر

محافظ الجيزة يفتتح مسجد التقوى بمدينة 6 أكتوبر (صور)

مسجد التقوى
مسجد التقوى

 افتتح المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اليوم الجمعة، مسجد التقوى الواقع بجوار محور ٢٦ يوليو بطريق السادس من أكتوبر بالقرب من نفق فودافون.
 

أزاح محافظ الجيزة الستار عن اللوحة التذكارية للمسجد مقدمًا التهنئة لأهالى المنطقة بافتتاح المسجد معربًا عن سعادته بافتتاح بيت من بيوت الله يذكر فيها اسمه ويتعلم  فيه المسلمون مبادئ دينهم. 
 

 وأكد النجار حرص المحافظة بالتعاون مع وزارة الأوقاف والمجتمع المدنى على التوسع فى إنشاء وتجديد وترميم المساجد وملحقاتها بنطاق المحافظة لدورها الهام فى نشر تعاليم الدين والتسامح بين المواطنين من خلال ما يقام بها من دروس ولقاءات. 
 

 

 وأدى محافظ الجيزة شعائر صلاة الجمعة  بمسجد التقوى، والتي ألقى فيها فضيلة الشيخ أحمد عمر هاشم خطبة الجمعة تحت عنوان "حرمة التعدي على المال العام ".
وعقب الصلاة أكد المحافظ في تصريحات  صحفية أن المسجد يمثل صرحًا إسلاميًا ومنارة تثقيفية ودعوية جديدة تُضاف لبيوت الله، وتُسهم في نشر الفكر الإسلامي المعتدل وتصحيح المفاهيم الخاطئة وترسي وسطية الإسلام السمحة.
 

حضر فعاليات الافتتاح ابراهيم الشهابي نائب المحافظ والعميد محمد شافعى المستشار العسكرى للمحافظة ومحمد نور السكرتير العام المساعد وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية والقيادات الأمنية والتنفيذية للمحافظة وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديري المديريات والهيئات والأجهزة، إلى جانب جمهور المصلين.

 

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