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أخبار مصر

الجيزة تستعد لتنظيم أسواق اليوم الواحد بالاتفاق مع وزارة التموين

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

قام المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بالتنسيق مع الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية للبدء في تنظيم أسواق اليوم الواحد بأحياء المحافظة، لتوفير السلع الغذائية بأسعار تناسب المواطنين.
 

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والتي تحظي بمتابعة من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

أماكن انعقاد أسواق اليوم الواحد بمحافظة الجيزة

تصريحات المحافظ جاءت عقب لقائه باللواء علاء ناجي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، حيث أشار محافظ الجيزة  إلى أنه سيتم انعقاد الأسواق بأحياء الوراق وإمبابة وبولاق الدكرور والعمرانية والمنيرة الغربية كمرحلة أولي علي أن يتم التوسع فيها لتشمل كافة قطاعات المحافظة لتحقيق أكبر استفادة من المواطنين. 
 

وأوضح محافظ الجيزة أن هذه الأسواق تساهم في تقليل حلقات التداول الوسيطة ووصول المنتجات مباشرة إلى المستهلكين بأسعار مناسبة.
 

واستمرارًا لبذل المزيد من الجهد فى هذا الشأن عملًا على مصلحة المواطن فقد تم التنسيق مع كل من جهاز مدينة 6 أكتوبر وجهاز مدينة الشيخ زايد وبناءًا على رغبتهم لتوفير أماكن تخصص لهذا الغرض فى نطاق المدينتين.

 

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