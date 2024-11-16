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تعليم الجيزة: وضع خطة زمنية لرفع مستوى الطلاب الضعاف في القراءة والكتابة

مدير تعليم الجيزة
مدير تعليم الجيزة
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عقد سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، اجتماعًا موسعًا بمسرح المدرسة السعيدية الثانوية، ضم مدراء عموم ووكلاء الإدارات التعليمية، ومديري التوجيه المالي والشؤون القانونية والإدارية، وذلك لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالعملية التعليمية بالمحافظة.

اجتماع مديرية التربية والتعليم بالجيزة

بدأ وكيل الوزارة الاجتماع بشكر الحضور على الجهود المبذولة في الفترة الماضية، والتي أسفرت عن تحسن ملحوظ في ضبط الكثافات وسد العجز بالمدارس، وطالب عطية بوضع خطة زمنية محددة لرفع مستوى الطلاب الضعاف في القراءة والكتابة والعمليات الحسابية.
 

و شدد على أهمية متابعة الغياب في المرحلة الثانوية وتشجيع الطلاب على الحضور، مؤكدا على ضرورة أن يكون التقييم دقيقًا وعادلًا لمعرفة مستوى كل طالب.
 

متابعة مدارس التعليم الفني

و طالب عطية بمتابعة مدارس التعليم الفني وحل مشكلاتها بشكل عاجل، مشددا على ضرورة إنجاز شكاوى الشؤون القانونية في مدة لا تتجاوز 15 يومًا، وتحقيق العدالة والانضباط في المدارس.
 

و أكد سعيد عطية على ضرورة متابعة تحصيل مصروفات المدارس التجريبية وتطبيق القانون بحزم، وإعداد كل الإدارات التعليمية لما هو مطلوب للامتحانات.

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