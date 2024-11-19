الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

رئيس أبخازيا أصلان بزانيا يعلن استقالته (فيديو)

رئيس البلاد أصلان
رئيس البلاد أصلان بزانيا،فيتو

أعلن المكتب الرئاسي في أبخازيا، اليوم الثلاثاء، أن رئيس البلاد أصلان بزانيا قدم استقالته.


وجاء في بيان للمكتب عبر تطبيق "تلجرام"، “رئيس جمهورية أبخازيا أصلان بزانيا يقدم استقالته”، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء السابق فاليري بجانبا سيتولى رئاسة الوزراء، بينما يتولى نائب الرئيس بدرة جونبا منصب القائم بأعمال الرئيس..

وكتب بزانيا في بيان موجه إلى رئيس البرلمان أنه يقدم استقالته، من أجل الحفاظ على الاستقرار والنظام الدستوري في البلاد، فيما قال المكتب الرئاسي، إن "إحدى نقاط الاتفاق الذي وقعته السلطات والمعارضة نتيجة للمفاوضات كانت نظر برلمان أبخازيا في 19 نوفمبر في خطاب استقالة بزانيا"، مشيرًا إلى أن الاتفاق يتضمن كذلك "شرطًا لمغادرة المتظاهرين مجمع المباني الحكومية في 19 نوفمبر، وإلا فإن بزانيا سيسحب استقالته".

وكتب بزانيا في بيان موجه إلى رئيس البرلمان أنه يقدم استقالته، من أجل الحفاظ على الاستقرار والنظام الدستوري في البلاد، فيما قال المكتب الرئاسي، إن "إحدى نقاط الاتفاق الذي وقعته السلطات والمعارضة نتيجة للمفاوضات كانت نظر برلمان أبخازيا في 19 نوفمبر في خطاب استقالة بزانيا"، مشيرًا إلى أن الاتفاق يتضمن كذلك "شرطًا لمغادرة المتظاهرين مجمع المباني الحكومية في 19 نوفمبر، وإلا فإن بزانيا سيسحب استقالته".

ويعتقد أنصار المعارضة أن تنفيذها سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المساكن، فضلا عن المخاطر التي تواجه الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة في الجمهورية.

ويعتقد أنصار المعارضة أن تنفيذها سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المساكن، فضلا عن المخاطر التي تواجه الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة في الجمهورية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المكتب الرئاسي في أبخازيا رئيس البلاد أصلان بزانيا رئيس جمهورية أبخازيا أصلان بزانيا رئيس الوزراء السابق فاليري بجانبا برلمان أبخازيا

الأكثر قراءة

حقيقة تعطيل الدراسة بالقاهرة والجيزة بسبب الأحوال الجوية

يبدأ بحموضة، جمال شعبان يكشف سر الموت المفاجئ لمن تجاوز سن الـ 35

عمرو أديب يهاجم طاهر محمد: إزاي تقارنوه بزيزو دا أعظم إنجازاته شال كاسيت لأغنية سطلانة (فيديو)

تعطيل الدراسة اليوم بجميع المدارس الحكومية والخاصة بالإسكندرية لسوء الأحوال الجوية

بـ28 رصاصة.. سطو مسلح على متجر ذهب وسط إسطنبول (فيديو)

شيكابالا يعلق على غضب لاعبي الزمالك حال التجديد لزيزو براتب ضخم

تعطيل الدراسة اليوم بكليات ومعاهد جامعة الإسكندرية واستمرارها "أون لاين"

الفيتو الروسي يجهض مؤامرة دولية على السودان، قصة جلسة عاصفة بمجلس الأمن

منوعات

المزيد

أسوشيتد برس تقرر تسريح نحو 8% من موظفيها

بـ28 رصاصة.. سطو مسلح على متجر ذهب وسط إسطنبول (فيديو)

دراسة أوروبية تكشف سببا جوهريا لانهيار الإمبراطورية الرومانية

انقطاع كابل بيانات ببحر البلطيق بين فنلندا وألمانيا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم السلندرات اليوم الاثنين 18-11-2024

بكام كيلو السكر اليوم الإثنين في الأسواق؟

يبدأ من 28 جنيها، تعرف على أسعار الأرز الأبيض بالسوق المحلى اليوم الإثنين

أسعار الأسماك اليوم، ارتفاع البلطي والبوري والجمبري في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

5 حالات تؤدي لتغيير عدادات الكهرباء القديمة بأخرى مسبقة الدفع (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 19 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 19 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 19 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية