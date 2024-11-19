رئيس أبخازيا أصلان بزانيا يعلن استقالته (فيديو)

أعلن المكتب الرئاسي في أبخازيا، اليوم الثلاثاء، أن رئيس البلاد أصلان بزانيا قدم استقالته.



وجاء في بيان للمكتب عبر تطبيق "تلجرام"، “رئيس جمهورية أبخازيا أصلان بزانيا يقدم استقالته”، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء السابق فاليري بجانبا سيتولى رئاسة الوزراء، بينما يتولى نائب الرئيس بدرة جونبا منصب القائم بأعمال الرئيس..

المتظاهرون خارج برلمان أبخازيا لم يتفرقوا بعد، ويتواجد أنصار المعارضة أيضاً في المبنى. pic.twitter.com/JzqoupvtwN — 🇷🇺روسيا مباشر🇷🇺 (@WLbir) November 15, 2024

وكتب بزانيا في بيان موجه إلى رئيس البرلمان أنه يقدم استقالته، من أجل الحفاظ على الاستقرار والنظام الدستوري في البلاد، فيما قال المكتب الرئاسي، إن "إحدى نقاط الاتفاق الذي وقعته السلطات والمعارضة نتيجة للمفاوضات كانت نظر برلمان أبخازيا في 19 نوفمبر في خطاب استقالة بزانيا"، مشيرًا إلى أن الاتفاق يتضمن كذلك "شرطًا لمغادرة المتظاهرين مجمع المباني الحكومية في 19 نوفمبر، وإلا فإن بزانيا سيسحب استقالته".

وكتب بزانيا في بيان موجه إلى رئيس البرلمان أنه يقدم استقالته، من أجل الحفاظ على الاستقرار والنظام الدستوري في البلاد، فيما قال المكتب الرئاسي، إن "إحدى نقاط الاتفاق الذي وقعته السلطات والمعارضة نتيجة للمفاوضات كانت نظر برلمان أبخازيا في 19 نوفمبر في خطاب استقالة بزانيا"، مشيرًا إلى أن الاتفاق يتضمن كذلك "شرطًا لمغادرة المتظاهرين مجمع المباني الحكومية في 19 نوفمبر، وإلا فإن بزانيا سيسحب استقالته".

ويعتقد أنصار المعارضة أن تنفيذها سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المساكن، فضلا عن المخاطر التي تواجه الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة في الجمهورية.

ويعتقد أنصار المعارضة أن تنفيذها سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المساكن، فضلا عن المخاطر التي تواجه الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة في الجمهورية.

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