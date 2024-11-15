الجمعة 15 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

احتجاجات خارج البرلمان في أبخازيا المنفصلة عن جورجيا

احتجاجات في أبخازيا،
احتجاجات في أبخازيا، فيتو

ذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء أن حشودًا من المحتجين تجمعوا خارج مبنى البرلمان، اليوم الجمعة، في منطقة أبخازيا المنفصلة عن جورجيا، التي تتنامى فيها الأصوات المعارضة لاتفاقية استثمار أبرمت مع موسكو في الآونة الأخيرة.

احتجاجات في أبخازيا عن جورجيا

وأظهر مقطع فيديو نشرته تاس شاحنة تصدم البوابات المحيطة بمقر البرلمان في العاصمة سوخومي وحشود تتدفق إلى ساحة المبنى، فيما أظهرت لقطات أخرى نشرتها قنوات على تيليغرام متظاهرين يحاولون ربط حبال على البوابات المعدنية وإسقاطها.

وقالت "تاس" إن عدة مئات من الأشخاص انضموا إلى الاحتجاج، ولم يتسن لرويترز تأكيد الأرقام.

روسيا تعترف بأبخازيا منطقة انفصالية 

واعترفت روسيا بأبخازيا ومنطقة انفصالية أخرى هي أوسيتيا الجنوبية دولتين مستقلتين في 2008 بعد أن صدت قوات روسية محاولة جورجية لاستعادة أوسيتيا الجنوبية في حرب استمرت خمسة أيام، ويعترف معظم العالم بأبخازيا جزءًا من جورجيا التي انفصلت عنها خلال حروب في التسعينيات.

ومن المقرر أن يصوت البرلمان في أبخازيا اليوم على اتفاقية للاستثمار وقعها وزير الاقتصاد الروسي مكسيم ريشتنيكوف ونظيرته الأبخازية كريستينا أوزجان في أكتوبر في موسكو.

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